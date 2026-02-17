Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Carnaval LPGCOlga TañónSucesos en CanariasAgresión en Las Palmas de Gran CanariaUD Las PalmasSMI Canarias
instagramlinkedin

La Cabalgata Infantil reúne a cientos de mascaritas con música festiva en una mañana de sol y baile en Las Palmas de Gran Canaria

La Reina infantil y sus damas de honor encabezaron el desfile por las calles de la capital grancanaria, donde el confeti y la alegría acompañaron a los asistentes

Cabalgata Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Cabalgata Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Nayra Bajo de Vera

Nayra Bajo de Vera

Nayra Bajo de Vera

Las Palmas de Gran Canaria

La Cabalgata infantil se libra del mal tiempo en un soleado martes de Carnaval con una calima disipada. Carrozas, comparsas, murgas, batucadas y cientos de mascaritas se unen a la marcha en un desfile presidido por la Reina infantil del Carnaval, Elena Henríquez González, quien recorre las calles de Las Palmas de Gran Canaria acompañada por sus damas de honor.

Cartas de póker o guerreras del kpop son algunos de los disfraces más exitosos entre las familias y grupos de amigos para este 2026, que se suman a los tradicionales superhéroes, princesas o personajes Disney. Los asistentes al pasacalles, bañados por una lluvia de confeti, reciben el buen tiempo con sonrisas y mucha alegría en unas fechas que no pocas veces se han visto enchumbadas.

Tampoco la calima ha estropeado la fiesta, a pesar de que ya venía preocupando a algunos que temían repetir el episodio de 2020, después de ver el cielo tierroso en el día previo a la cabalgata.

Otro año más, pequeños y grandes se reúnen en esta cita anual para disfrutar de una de sus fiestas favoritas. En esta ocasión, parte de la banda sonora la pone Quevedo con su reciente éxito Ni borracho, una oda a la canariedad y a los carnavales isleños que hizo retumbar más de una carroza.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

La Cabalgata Infantil reúne a cientos de mascaritas con música festiva en una mañana de sol y baile en Las Palmas de Gran Canaria

La Cabalgata Infantil reúne a cientos de mascaritas con música festiva en una mañana de sol y baile en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional lanza un aviso a los canarios por Carnaval: este es el error que muchos cometen y puede salir caro

La Policía Nacional lanza un aviso a los canarios por Carnaval: este es el error que muchos cometen y puede salir caro

La carroza 'Nemo' gana el concurso del Coso del Carnaval de Arrecife 2026

La carroza 'Nemo' gana el concurso del Coso del Carnaval de Arrecife 2026

El Castillo de La Luz, el Estadio Insular o el recinto portuario: estos han sido los mil escenarios del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Castillo de La Luz, el Estadio Insular o el recinto portuario: estos han sido los mil escenarios del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo

Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo

El movimiento dadaísta inspira el regreso del 'CAAMnaval': una fiesta carnavalera en el interior del museo

El movimiento dadaísta inspira el regreso del 'CAAMnaval': una fiesta carnavalera en el interior del museo

Yshia Taisma regresa sin filtros a la Gala Drag Queen: "No voy a jurar nada porque ya me atropelló la guagua"

Tracking Pixel Contents