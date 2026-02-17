La Cabalgata Infantil reúne a cientos de mascaritas con música festiva en una mañana de sol y baile en Las Palmas de Gran Canaria
La Reina infantil y sus damas de honor encabezaron el desfile por las calles de la capital grancanaria, donde el confeti y la alegría acompañaron a los asistentes
La Cabalgata infantil se libra del mal tiempo en un soleado martes de Carnaval con una calima disipada. Carrozas, comparsas, murgas, batucadas y cientos de mascaritas se unen a la marcha en un desfile presidido por la Reina infantil del Carnaval, Elena Henríquez González, quien recorre las calles de Las Palmas de Gran Canaria acompañada por sus damas de honor.
Cartas de póker o guerreras del kpop son algunos de los disfraces más exitosos entre las familias y grupos de amigos para este 2026, que se suman a los tradicionales superhéroes, princesas o personajes Disney. Los asistentes al pasacalles, bañados por una lluvia de confeti, reciben el buen tiempo con sonrisas y mucha alegría en unas fechas que no pocas veces se han visto enchumbadas.
Tampoco la calima ha estropeado la fiesta, a pesar de que ya venía preocupando a algunos que temían repetir el episodio de 2020, después de ver el cielo tierroso en el día previo a la cabalgata.
Otro año más, pequeños y grandes se reúnen en esta cita anual para disfrutar de una de sus fiestas favoritas. En esta ocasión, parte de la banda sonora la pone Quevedo con su reciente éxito Ni borracho, una oda a la canariedad y a los carnavales isleños que hizo retumbar más de una carroza.
Habrá ampliación.
