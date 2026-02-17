El Carnaval con más color se da cita en Gáldar

El público más joven ha vuelto a ser protagonista del Carnaval de Gáldar con el Carnaval +Joven, una de las citas más divertidas de las carnestolendas galdenses que cumple ya siete ediciones y que reúne a la cantera carnavalera en una fiesta de colores y música, en esta ocasión en una multitudinaria tarde.

Ya desde primera hora de la tarde la plaza se ha ido llenando de numerosas mascaritas, familias y chicos y chicas en busca del tesoro del carnaval pirata, la mejor diversión. Pero aún había que esperar. Por fin, y como ya viene siendo tradición, la cuenta atrás daba paso a una explosión de colores, los divertidos polvos holi que han teñido la Plaza de Santiago dando el arranque a la fiesta entre las risas de los más jóvenes. La mejor música, buen ambiente y energía para los más carnavaleros.

A continuación, llegaba la música de DJ Aythami, con una potente selección de temas que no podían faltar y metiéndose al público en el bolsillo y del artista urban latino Aissa, que lograba poner en pie al numeroso público que se ha congregado en una tarde en la que acompañaba el buen tiempo y las ganas de divertirse en pleno centro de la ciudad.

El Carnaval de Gáldar 2026 ofrece alternativas para todo tipo de público, así este martes de carnaval ha contado además con la propuesta del tardeo, música y el mejor ambiente en varias terrazas del casco histórico de la ciudad desde el mediodía y hasta las nueve de la noche. Una forma diferente y divertida de vivir el Carnaval en Gáldar.

El Carnaval de Gáldar 2026, "Los piratas en busca del tesoro perdido" aún guarda mucho por descubrir, este sábado 21 de febrero hay una nueva cita con la diversión a plena luz del día con el Carnaval de día: pasacalles, batucadas y ritmo por las calles del casco histórico y la música de Muelle Viejo, Osmani García y Aseres en el escenario de la Plaza de Santiago, todo ello a partir de las 12:00h.

El Entierro de la Sardina despedirá el Carnaval de Gáldar 2026 ese mismo sábado 21 de febrero a partir de las 21:00h partiendo del Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos para terminar con el Mogollón de la Sardina de la mano de las orquestas La Línea y Furia Joven en la Plaza de Santiago.

El programa con todos los actos y horarios del Carnaval de Gáldar 2026 se puede consultar en https://www.galdar.es/carnaval/ y @culturagaldar.