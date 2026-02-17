Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Johanna Betancor Galindo “Camino al éxito”: la murga más inspiradora del Carnaval de Telde presenta sus nuevas canciones El Carnaval de Telde 2026 tiene uno de sus momentos más especiales este sábado 21 de febrero. La murga Los Diver se sube al escenario del Teatro Juan Ramón Jiménez para presentar sus nuevas canciones en un espectáculo que va mucho más allá del humor y la música. Más información.

Adzubenam Villullas Unos 3.800 kilos de basura y sin grandes incidentes en el primer fin de semana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria El Carnaval de «Las Vegas» ha completado su primer fin de semana de actos en la calle sin incidentes reseñables en materia de seguridad y con la recogida de unos 3.800 kilos de residuos. Durante tres días se celebraron dos Noches de Carnaval, el Carnaval Familiar y su desfile, así como el estreno del Carnaval Infantil y el Carnaval Senior durante la jornada del domingo. Más información.

Jacobo Corujeira Olga Tañón en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. / Promoción de Las Palmas de Gran Canaria - Tony Hernández Olga Tañón: la madrina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cuesta 373.244 euros, 85.424 más que el año pasado La presencia de Olga Tañón en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria supondrá un desembolso de 373.244,87 euros con impuestos frente a los 287.820,37 que costó en 2025. La Sociedad de Promoción, encargada de la organización, ha formalizado el contrato con la empresa intermediaria de la designada como madrina de la fiesta capitalina en su quincuagésimo aniversario. Más información.

La Provincia La Sonora Dinamita revoluciona el Carnaval en Familia de Gáldar La mítica orquesta inaugura el Carnaval en Familia en una jornada que contaba con las actuaciones de Los 600, Los Salvapantallas, La Orquesta la Combinación y DJ Ulises Acosta

Johanna Betancor Galindo Atención conductores: amplios desvíos y cierres de tráfico por la Cabalgata Infantil del Carnaval este martes El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desplegará un amplio dispositivo de seguridad y limpieza para la Cabalgata Infantil del Carnaval, que comenzará a las 12:00 horas del martes desde el Puerto y recorrerá casi tres kilómetros

La Provincia Don Carnal se pasea por Gáldar, Agüimes e Ingenio Arucas también abrió el programa de sus carnestolendas con el pasacalles anunciador y la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma

José A. Neketan Estos son algunos de los disfraces más originales de la primera salida del Carnaval de Día Alta costura de moda, calendarios de cuerpos con tableta marcada, azafatas que no son de fiar, tragaperras que incitan al juego, y Elvis y Marilyn estuvieron presentes en el Carnaval de Día

José A. Neketan Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes más murguero El alcalde de Agüimes vive el Carnaval de su municipio como uno más. Integrante de la murga Los Sombreritos, la más antigua de la villa, hace un hueco en su agenda para disfrutar con sus amistades del tradicional concurso y aguantar con humor y deportividad el chaparrón de críticas que le hacen otras formaciones

La Provincia El CEIP César Manrique de Tahíche recorre Canarias con el Carnaval Tradicional de las islas Más de 400 alumnos desfilaron por el recinto escolar mostrando las tradiciones carnavaleras del Archipiélago, entre ellas, los Buches, Diabletes e Indianos, con disfraces elaborados en colaboración con las familias