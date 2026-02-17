En Directo
Directo Carnaval
Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Johanna Betancor Galindo
“Camino al éxito”: la murga más inspiradora del Carnaval de Telde presenta sus nuevas canciones
El Carnaval de Telde 2026 tiene uno de sus momentos más especiales este sábado 21 de febrero. La murga Los Diver se sube al escenario del Teatro Juan Ramón Jiménez para presentar sus nuevas canciones en un espectáculo que va mucho más allá del humor y la música. Más información.
Adzubenam Villullas
Unos 3.800 kilos de basura y sin grandes incidentes en el primer fin de semana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
El Carnaval de «Las Vegas» ha completado su primer fin de semana de actos en la calle sin incidentes reseñables en materia de seguridad y con la recogida de unos 3.800 kilos de residuos. Durante tres días se celebraron dos Noches de Carnaval, el Carnaval Familiar y su desfile, así como el estreno del Carnaval Infantil y el Carnaval Senior durante la jornada del domingo. Más información.
Jacobo Corujeira
Olga Tañón: la madrina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cuesta 373.244 euros, 85.424 más que el año pasado
La presencia de Olga Tañón en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria supondrá un desembolso de 373.244,87 euros con impuestos frente a los 287.820,37 que costó en 2025. La Sociedad de Promoción, encargada de la organización, ha formalizado el contrato con la empresa intermediaria de la designada como madrina de la fiesta capitalina en su quincuagésimo aniversario. Más información.
La Provincia
La Sonora Dinamita revoluciona el Carnaval en Familia de Gáldar
La mítica orquesta inaugura el Carnaval en Familia en una jornada que contaba con las actuaciones de Los 600, Los Salvapantallas, La Orquesta la Combinación y DJ Ulises Acosta
Johanna Betancor Galindo
Atención conductores: amplios desvíos y cierres de tráfico por la Cabalgata Infantil del Carnaval este martes
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desplegará un amplio dispositivo de seguridad y limpieza para la Cabalgata Infantil del Carnaval, que comenzará a las 12:00 horas del martes desde el Puerto y recorrerá casi tres kilómetros
La Provincia
Don Carnal se pasea por Gáldar, Agüimes e Ingenio
Arucas también abrió el programa de sus carnestolendas con el pasacalles anunciador y la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma
José A. Neketan
Estos son algunos de los disfraces más originales de la primera salida del Carnaval de Día
Alta costura de moda, calendarios de cuerpos con tableta marcada, azafatas que no son de fiar, tragaperras que incitan al juego, y Elvis y Marilyn estuvieron presentes en el Carnaval de Día
José A. Neketan
Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes más murguero
El alcalde de Agüimes vive el Carnaval de su municipio como uno más. Integrante de la murga Los Sombreritos, la más antigua de la villa, hace un hueco en su agenda para disfrutar con sus amistades del tradicional concurso y aguantar con humor y deportividad el chaparrón de críticas que le hacen otras formaciones
La Provincia
El CEIP César Manrique de Tahíche recorre Canarias con el Carnaval Tradicional de las islas
Más de 400 alumnos desfilaron por el recinto escolar mostrando las tradiciones carnavaleras del Archipiélago, entre ellas, los Buches, Diabletes e Indianos, con disfraces elaborados en colaboración con las familias
Nayra Bajo de Vera
Vintash eleva un mundo de emociones a la Gala Drag Queen: "He contado mi vida a través de esta historia"
La artista actuará en la Gala Drag Queen con el espectáculo ‘Volver a nacer’, en su regreso a esta cita carnavalera, donde contará su propia experiencia vital con un emotivo mensaje de superación.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos