La carroza 'Nemo' gana el concurso del Coso del Carnaval de Arrecife 2026

El Carnaval de Arrecife volvió a hacer vibrar la capital lanzaroteña el pasado lunes con el esperado gran Coso, uno de los eventos más destacados de la programación festiva. Este tradicional desfile, que recorrió desde la rotonda de la Cruz Roja hasta la Avenida de Naos, atrajo a miles de personas, quienes pudieron disfrutar de un espectáculo lleno de color, música y fantasía, que convirtió las calles de Arrecife en un escenario al aire libre.

A las 18 horas, el Gran Coso comenzó su recorrido de manera especial, con la intención de que todas las personas, incluidas aquellas con capacidades sensoriales especiales, pudieran disfrutar del evento. El desfile inició sin música y con un ambiente más tranquilo hasta llegar a la rotonda de la Ciudad Deportiva, una medida pensada para garantizar la accesibilidad a todos los asistentes.

Para asegurar una mayor comodidad, especialmente para las personas con movilidad reducida y los mayores, el Ayuntamiento habilitó una zona especial para su disfrute.

Autoridades del Ayuntamiento de Arrecife, en el Gran Coso del Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

29 carrozas en el desfile

El Gran Coso contó con la participación de 29 carrozas, de las cuales 19 compitieron en el concurso. Entre ellas, destacaron tres carrozas de formato pequeño (de hasta seis metros). Además, desfiló una representación de carrozas de varios municipios de Lanzarote, como Haría, Tinajo y Teguise, así como una carroza especial de la Afilarmónica Los Tabletúos, quienes fueron los pregoneros de esta edición del Carnaval.

El jurado del concurso otorgó el primer premio en la categoría de carrozas grandes a Nemo, de Los Desfasaos-Gayre Tavío. En el segundo lugar quedó la carroza Los Cazafantasmas de la Asociación Cultural Los Burgaos, y el tercer puesto fue para Ubuntu de la Asociación Cultural Alaine. En la categoría de carrozas pequeñas (modalidad hasta seis metros), los premios fueron para Las Mellis Doraemon, Dando La Nota y Los Hippies.

En la categoría de carrozas pequeñas, los premios fueron para 'Las Mellis Doraemon', 'Dando La Nota' y 'Los Hippies'

Los diseños de las carrozas impresionaron por su creatividad y espectacularidad, destacando el esfuerzo y la dedicación de los grupos participantes para ofrecer un espectáculo visual sin igual.

Música y comparsas animan el recorrido

El Gran Coso estuvo marcado también por el vibrante ritmo de las murgas y comparsas, que pusieron la nota musical y animaron a los asistentes a lo largo del recorrido. Grupos como Los Intoxicados, Las Inadaptadas, Los Simplones y Los Desahuciados se encargaron de caldear el ambiente con sus interpretaciones, seguidos por las murgas infantiles Los Intoxicaditos y Los Chau Chau, entre otros. Además, las comparsas Los Guaracheros, Los Timanfeiros, Sur Caliente y Los Cumbacheros no dejaron de llenar de música y coreografías las calles de la ciudad.

En paralelo, las batucadas Menuda Caña, Los Yaiseros, Ritmos del Sur y otras más crearon un ambiente único, lleno de energía y alegría, demostrando la riqueza cultural de las festividades.

Un momento del Coso del Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

La realeza del Carnaval brilla en el desfile

Otro de los grandes momentos del Gran Coso fue la participación de las reinas del Carnaval. La Reina del Carnaval, Aynara Elvira, la Reina Infantil, Gara Toledo, y la ganadora de la Gala Drag Queen, Drag Elektra, compartieron el protagonismo sobre las carrozas, recibiendo los aplausos y la admiración del público.

También se pudo ver la presencia del emblemático Charlot, quien siempre es una figura destacada en las celebraciones carnavaleras de Arrecife.

Coso del Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

El Coso, una fiesta para todos

Uno de los aspectos más destacados de este Gran Coso fue la participación masiva de la ciudadanía, tanto de adultos como de niños. Los disfraces coloridos y originales llenaron las calles: desde Michael Jackson hasta medusas, abejas, pitufos o romanos, todos los personajes imaginables se dieron cita en este carnaval lleno de fantasía.

Lo que sigue del Carnaval

El Carnaval de Arrecife continuará este Martes de Carnaval con el Carnavalito Infantil en el Recinto Ferial, donde se celebrará un Concurso de Disfraces Infantiles y el espectáculo El Maravilloso Mundo de Drilo. A las 17:00 horas, tendrá lugar el Pasacalles Tradicional por el Charco de San Ginés, seguido por un Concierto de Carnaval a las 19:00 horas con la actuación de Miriam Cruz y Nueva Línea.

Coso del Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

Las fiestas culminarán el Miércoles de Ceniza con el tradicional Entierro de la Sardina, que partirá a las 18:00 horas desde el Ayuntamiento hasta la Playa del Reducto, donde se celebrará la Gran Quema de la Sardina, marcando el fin de una nueva edición de un carnaval que ha vuelto a demostrar el espíritu festivo y la implicación de los vecinos de Arrecife.