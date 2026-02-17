Más de un centenar de actores y actrices convierten el casco en un escenario medieval de Agüimes

Las calles del casco histórico de Agüimes se convirtieron este martes en un escenario medieval donde más de un centenar de actores y actrices representaron la ‘Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma’, obra que simboliza el contraste entre el desenfreno de las carnestolendas y el paso a la abstinencia previa a la Semana Santa. Tras la escenificación tuvo lugar la celebración del tradicional Carnaval Antiguo, que volvió a reunir a decenas de mascaritas en la plaza del Rosario, en una noche de reivindicación cultural de la identidad carnavalera del municipio.

Sobre las 20:00, frente al Pórtico de la Iglesia de San Sebastián, un juglar recitaba en verso la historia de una batalla simbólica que iba a tener lugar entre los ejércitos de Don Carnal y Doña Cuaresma. El primero, compuesto de vividores y bebedores que con sus risas y bailes representan el desenfreno típico de los Carnavales. El segundo, compuesto de santurrones y devotos religiosos representando el recogimiento místico de la Semana Santa a través de sus rezos y silenciosas procesiones.

La representación sigue el texto del docente y etnógrafo Alejandro Arias Rodríguez, que se basó para su redacción en el ‘Libro del Buen Amor’, obra del siglo XIV escrita por Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Según el autor, la intención es escenificar el contraste entre la pasión carnal y la mística, especialmente en un pueblo tan religiosamente devoto y, al mismo tiempo, tan ferviente de las carnestolendas.

La obra también supone una reivindicación del origen del carnaval en Agüimes, que en algún momento del final de la década de los 60 pasó de celebrar el entierro de Don Carnal, al que paseaban en su féretro de puerta en puerta para resucitarlo después con un vaso de ron, al de la Sardina. Para su puesta en escena se contó con más de un centenar de actores y actrices no profesionales pertenecientes a la Asociación Cultural Salsipuedes. Tras su paso por Agüimes, la obra recalará en Montaña Cardones, Telde y Las Palmas de Gran Canaria.

Carnaval antiguo de agüimes / La Provincia

Carnaval Antiguo

Tras la representación tuvo lugar el Carnaval Antiguo en la plaza del Rosario, recuperando la esencia de las primeras carnestolendas canarias. Decenas de mascaritas, ataviadas con telas, sábanas viejas y ropas desgastadas, recrearon aquella tradición en la que el anonimato permitía bromear con vecinos y familiares, devolviendo a las calles el espíritu más auténtico y popular de la fiesta. La jornada incluyó degustación de tortillas de carnaval y arroz con leche, como se hacía antaño cuando los más jóvenes pedían “el huevito” de casa en casa.