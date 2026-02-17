¿El disfraz más original del Carnaval?: una jaula, huevos y gallinas que conquistaron la playa de Arinaga

¿El disfraz más original de este Carnaval en Gran Canaria? En la playa de Arinaga muchos lo tuvieron claro. Se movían dentro de una jaula, llevaban huevos y gallinas de cartón, iban pintadas y no pasaron desapercibidas ni un segundo. Su puesta en escena, divertida y perfectamente coordinada, se convirtió en una de las imágenes más comentadas del Carnaval de Día de Arinaga, celebrado este sábado 14 de febrero en la avenida Polizón.

La creatividad volvió a ser protagonista en la costa del municipio de Agüimes, donde cientos de personas —familias, grupos de amigos y visitantes— salieron a la calle desde primera hora para disfrutar de una jornada marcada por el color, la música y el ambiente festivo en la costa.

La creatividad volvió a ser protagonista en la costa del municipio de Agüimes / La Provincia

La avenida Polizón, epicentro del Carnaval de Día

Desde las 11:00 horas, la avenida Polizón se transformó en un gran escenario al aire libre. El Carnaval de Día de Arinaga volvió a demostrar que es una de las citas más esperadas del calendario festivo del sureste de Gran Canaria.

Los más pequeños inauguraron la jornada en el ludoparque infantil, donde la animación musical de DJ José Milán puso ritmo a la mañana. Castillos hinchables, juegos y talleres llenaron de risas el entorno costero, consolidando el carácter familiar de esta celebración.

A partir de las 13:00 horas, el escenario principal comenzó a vibrar con la actuación de Escuela de Calor, que desplegó un repertorio de rock latino cargado de energía y grandes clásicos generacionales. La banda logró conectar con un público diverso, desde jóvenes hasta adultos que corearon canciones convertidas ya en clásicos.

La tarde avanzó con una intensa sucesión de conciertos que mantuvo el ambiente en lo más alto. Vaqueros y vaqueras, médicos y enfermeras, hippies, personajes de fantasía y propuestas satíricas compartieron espacio en una auténtica pasarela improvisada frente al mar.

Ambiente en el Carnaval de Día de Arinaga / La Provincia

El Grupo Bomba y el espectáculo Bachata Rosa – Tributo a Juan Luis Guerra hicieron bailar a la multitud con ritmos caribeños, reforzando la conexión histórica de Canarias con América Latina, tan presente en el espíritu carnavalero.

Más tarde, Sr. Natilla y DJ Promaster aportaron frescura y diversión, asegurándose de que la fiesta no decayera en ningún momento. La música urbana, los clásicos bailables y los éxitos actuales se mezclaron en una programación pensada para mantener la pista llena hasta el atardecer.

En ese contexto de euforia colectiva, el grupo disfrazado de gallinas en jaula destacó por su originalidad. No solo por la elaboración del atuendo —con estructura móvil incluida— sino por la puesta en escena, interactuando con el público y arrancando carcajadas a cada paso.

La tradicional Quema del Pulpo vuelve a recorrer la costa

Uno de los actos más esperados fue, un año más, la tradicional Quema del Pulpo, organizada por la murga Los Hijos de Chano el Negro, que obtuvo el tercer premio en la 42ª edición del Concurso de Murgas de Agüimes.

El recorrido, desde el Soco Negro hasta el Cascahuesos, volvió a congregar a numerosas personas que acompañaron el desfile en un ambiente festivo y participativo. Este acto simbólico se ha consolidado como una seña de identidad del carnaval costero, mezclando tradición, sátira y comunidad.

El Carnaval de Día de Arinaga logró, una vez más, reunir a diferentes generaciones en torno a la música, los disfraces originales y el sano vacilón que caracteriza estas fiestas populares.

Ambiente en el Carnaval de Día de Arinaga / La Provincia

La fiesta no terminó con la caída del sol. A partir de las 22:00 horas, el protagonismo se trasladó a la plaza del Rosario, en el casco histórico de Agüimes.

La verbena contó con las actuaciones de Aseres, Orquesta Armonía Show, Tony Tun Tun y DJ Promaster, que mantuvieron el ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada.

A las 23:30 tuvo lugar el singular Concurso de La Lagarta y La Bastona, una cita tradicional que aporta un toque humorístico y participativo a la programación nocturna.

Como broche final, el reparto de pan caliente con aceite y ajo volvió a convertirse en la excusa perfecta para alargar la noche y reponer fuerzas tras una jornada intensa de baile y celebración.