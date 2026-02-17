En Directo
Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo
La gala arrancará a las 21:00 horas aquí, en el Parque Santa Catalina, y podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y Televisión Española, además de en LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS
Muy buenos días desde el Parque Santa Catalina, corazón palpitante del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí ya se siente ese cosquilleo inconfundible de las grandes noches, esa mezcla de ilusión, nervios y purpurina que anuncia que algo extraordinario está a punto de suceder. Este viernes no será un viernes cualquiera. Será el día de la Gala Drag Queen. La ciudad ha amanecido con brillo en el aire y expectación en cada esquina, mientras en los camerinos se ultiman detalles y las plataformas esperan su momento para conquistar el escenario.
Tras la preselección de hace unas semanas, todo está preparado para que en la noche, desde las 21:00 horas, los doce finalistas lo den absolutamente todo: Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon. Prometen fantasía sin límites, coreografías milimetradas y un espectáculo que, como cada año, aspira a dejar huella.
Muy buenos días desde el Parque Santa Catalina, donde este Martes de Carnaval ya se respira ese cosquilleo inconfundible de las grandes citas. Este viernes no será un viernes cualquiera. Es el día de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y la ciudad ha amanecido envuelta en purpurina, expectación y ese nervio previo que solo provocan las noches históricas.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos