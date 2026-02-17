Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo

La gala arrancará a las 21:00 horas aquí, en el Parque Santa Catalina, y podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y Televisión Española, además de en LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS

Muy buenos días desde el Parque Santa Catalina, corazón palpitante del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí ya se siente ese cosquilleo inconfundible de las grandes noches, esa mezcla de ilusión, nervios y purpurina que anuncia que algo extraordinario está a punto de suceder. Este viernes no será un viernes cualquiera. Será el día de la Gala Drag Queen. La ciudad ha amanecido con brillo en el aire y expectación en cada esquina, mientras en los camerinos se ultiman detalles y las plataformas esperan su momento para conquistar el escenario.

Tras la preselección de hace unas semanas, todo está preparado para que en la noche, desde las 21:00 horas, los doce finalistas lo den absolutamente todo: Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon. Prometen fantasía sin límites, coreografías milimetradas y un espectáculo que, como cada año, aspira a dejar huella.

