El Martes de Carnaval se disfruta en Las Palmas de Gran Canaria a ritmo de salsa, cumbia y rock

La segunda gran cita del Carnaval de Día congregaba este martes festivo a miles de mascaritas que disfrutarán de hasta 17 actuaciones musicales diferentes, entre las que destacan como platos fuertes El Combo Dominicano, Miriam Cruz o Ke Personajes, repartidos entre los escenarios del parque Santa Catalina y la plaza de Canarias.

Un desfile de diversión, buen ambiente y mucha creatividad se respira en el epicentro de la fiesta en la tarde más gamberra que vive la resaca de la Noche de Carnaval con más purpurina y mucho baile.

Una vez que el Carnaval familiar, con su Cabalgata infantil se alejaba, se abría paso el momento del tardeo para quienes aún tienen por delante varias horas de concierto y buena música.

El grupo La Trova daba el pistoletazo en el escenario principal a la maratón musical. El popular grupo pisaba con fuerza un escenario que conocen muy bien, tras más de una década formando parte del ocio carnavalero.

El Carnaval de Día del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en imágenes / José Carlos Guerra

Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo / Televisión Canaria

El recinto se fue llenando, acorde al control de aforo que permitía moverse con comodidad a quienes, disfrazados o no, querían disfrutar de los primeros sones.

Allí estaba un provocador 'Donald Trump', o Matías Perera, de Artenara, que bailaba al ritmo que marcaban Los Salvapantallas con las manos en alto. De ahí, el presidente estadounidense carnavalero planeaba un asalto a la trasera del parque para disfrutar con los argentinos Ke Personajes, uno de los grupos de cumbia más populares del momento.

"El Carnaval es provocador y por eso he elegido este disfraz, porque ahora mismo no hay nadie más provocador". A él se le acercan, como una atracción más, varias mascaritas a fotografiarse con él, pero recuerda una con especial cariño: "la que me he hecho hoy con el Che Guevara y Fidel Castro", porque el Carnaval no entiende de ideologías, pero sí de buen rollo y de diversión.

Cartas de póker, crupieres, mariposas monarcas, 'cowboys' del lejano oeste y bailarines 'retro' desfilan a esta hora por los alrededores de Santa Catalina. Las actuaciones continúan hasta las 22:00 horas.