Una pedida de mano en Los Indianos desata la emoción en el Carnaval de Santa Cruz de La Palma

El Carnaval de Santa Cruz de La Palma volvió a dejar este lunes una imagen para la historia. En pleno corazón de Los Indianos, cuando la capital palmera estaba completamente teñida de blanco por el talco y los trajes tradicionales, una pedida de mano sorprendió a miles de personas y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Las cámaras de la televisión pública captaron la escena en mitad de la multitud. El joven, rodeado por la marea humana que inundaba las calles, se arrodilló y sacó un anillo para pedirle matrimonio a su pareja. La respuesta fue un rotundo “sí” que desató aplausos, vítores y emoción colectiva. Tras la aceptación, ambos se fundieron en un beso mientras decenas de asistentes celebraban el instante con entusiasmo.

En una fiesta marcada por la tradición, la música cubana y la nostalgia de ultramar, el gesto añadió un componente inesperado de romanticismo a una edición ya de por sí histórica.

Más de 70.000 personas en una edición multitudinaria

La pedida tuvo lugar en una de las convocatorias más masivas de los últimos años. Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la cita congregó a más de 70.000 personas entre residentes y visitantes.

Así se ha vivido Los Indianos en Santa Cruz de La Palma / Andrés Gutiérrez

La capital palmera llegó a triplicar su población habitual en una jornada que volvió a confirmar a Santa Cruz de La Palma como epicentro del carnaval atlántico. Calles, plazas y balcones se llenaron desde primeras horas de la mañana de trajes blancos, sombreros panamá, maletas antiguas y puro en mano, recreando la estética de los emigrantes retornados de Cuba.

El ambiente festivo arrancó a las 10:30 horas con el tradicional recibimiento de la Negra Tomasa en el Recinto Central del Carnaval. Paralelamente, en el atrio del Ayuntamiento, se desarrolló el acto de ‘La Espera’, preludio del momento en el que la Plaza de España fue rebautizada simbólicamente como Plaza de La Habana, uno de los instantes más esperados del día.

En ese contexto, la escena de la pedida se convirtió en un inesperado protagonista dentro de una programación cargada de tradición.