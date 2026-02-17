Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El público más pequeño fue protagonista este martes de Carnaval en Arucas

El recorrido de la Cabalgata Infantil de Arucas, que comenzó en la calle La Heredad, incluyó la zona silenciosa en Suárez Franchy y finalizó en la Plaza de San Juan con actuaciones infantiles

Carnaval Infantil en Arucas

Carnaval Infantil en Arucas

Carnaval Infantil en Arucas / La Provincia

Arucas celebró este martes, 17 de febrero, su Cabalgata Infantil. El desfile de los “Héroes, heroínas, villanos y villanas” más jóvenes del Carnaval de Arucas 2026 partió de la calle La Heredad, a las 11:00 horas, y discurrió hasta la Plaza de San Juan, en donde actuaron grupos de baile infantil de Arucas y otros municipios de la isla.

La cabalgata contó con una zona silenciosa en la calle Suárez Franchy, en el tramo comprendido entre el número 2 (Supermercado) y las Oficinas Municipales, en el número 11 (Radio Arucas).

El recorrido de la Cabalgata Infantil fue por las calles de La Heredad, Henríquez Pitti, Alcalde Suárez Franchy, El Reloj y Plaza de San Juan.

