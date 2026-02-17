El público más pequeño fue protagonista este martes de Carnaval en Arucas

Arucas celebró este martes, 17 de febrero, su Cabalgata Infantil. El desfile de los “Héroes, heroínas, villanos y villanas” más jóvenes del Carnaval de Arucas 2026 partió de la calle La Heredad, a las 11:00 horas, y discurrió hasta la Plaza de San Juan, en donde actuaron grupos de baile infantil de Arucas y otros municipios de la isla.

La cabalgata contó con una zona silenciosa en la calle Suárez Franchy, en el tramo comprendido entre el número 2 (Supermercado) y las Oficinas Municipales, en el número 11 (Radio Arucas).

El recorrido de la Cabalgata Infantil fue por las calles de La Heredad, Henríquez Pitti, Alcalde Suárez Franchy, El Reloj y Plaza de San Juan.