Vilanz se estrena en la Gala Drag Queen: "Mi padre me hizo mis primeras plataformas a los seis años"

La nueva cantera llega pisando fuerte a la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria. El público del Carnaval capitalino ya puede ir aprendiendo el nombre de Vilanz, un artista que lleva metido en este mundillo desde que tenía seis años y llegó a ser conocido como el drag más joven de Canarias. Con su espectáculo 'La fama lo es todo, hasta que te consume' se estrenará este 20 de febrero en el parque de Santa Catalina, cuyo escenario será testigo de cómo cumple su sueño por todo lo alto.

El artista que encarna a Vilanz, Andrés González Nieves, explica que la inspiración para su espectáculo viene de la película La sustancia, donde la protagonista recurre a un compuesto químico para sacar una versión mejorada de sí misma. Andrés lo llevó a su historia personal, ya que lleva actuando en escenarios desde que tenía seis años, pero tuvo un parón entre los 15 y los 20 años. Por eso ahora pretende mostrar una versión mejorada de su personaje.

Un sueño aterrizado en la realidad

Gracias al patrocinio de Losam Impermeabilizaciones y el diseño de Josep López Martí, asegura que están pasando tantas cosas al mismo tiempo que aún no ha sido capaz de asimilarlas. "Para mí siempre ha sido un sueño presentarme en Las Palmas. Todavía no me creo ni el haber estado encima del escenario ni atrás en el backstage de la preselección", explica con mucha emoción.

Andrés se adentró en este mundillo gracias a drag Eiko, por lo que durante muchos años lo ha concebido como uno de sus mayores referentes. Conservando esa admiración que siente por él, ahora han pasado a ser compañeros: "Es increíble encontrarme con él cara a cara en el escenario".

Sus primeras plataformas

La raíz de su pasión por el drag está en las galas que veía de pequeño con su familia. En una de ellas, cuando tenía seis años, le dijo a su padre que actuaría en el colegio si él le hacía unas plataformas, ya que no se fabrican tallas tan pequeñas como para encajar en el pie de un niño.

El resto de la historia es fácil de intuir: su padre hizo los zapatos, Andrés empezó a actuar en los carnavales de su centro y poco a poco lo fueron invitando a participar en distintos eventos, aunque no podía concursar en galas porque todavía era menor de edad.

Un drag acrobático y siniestro

A juzgar por sus movimientos y acrobacias, cualquiera diría que Andrés ha tenido en su vida una faceta como bailarín, pero la realidad es que no. De hecho, asegura que nunca le han gustado las clases de baile, sino que prefiere que lo "suelten" una hora en una sala con espejos y música para experimentar y moverse en función de lo que le pida el cuerpo.

Por ahora está en proceso de definir el estilo personal de su drag adulto, pero ya se hace una idea bastante clara de por dónde van los tiros. Su personalidad está muy ligada, por un lado, a las acrobacias y, por otro lado, a un toque siniestro que quiere seguir explorando.

Los nuevos decorados

Curiosamente, el año de su estreno en la Gala Drag Queen ha sido también un año de cambios. Al principio le chocaron las nuevas pantallas que se han introducido como complemento o sustitución de los tradicionales decorados, ya que a lo largo de toda su vida ha imaginado su primera actuación con los atrezzos de siempre.

Sin embargo, una vez empastados todos los elementos, agradece no tener que estar "cargando tanto hierro y tanta cosa", a lo que añade: "Al final es incluso mejor y, si sabes aprovechar las pantallas, puedes mejorar tu espectáculo. Para mí es un acierto".

Representante de Fuerteventura

Andrés siente un gran orgullo por tener la oportunidad de representar a Fuerteventura en una gala tan internacional, más aún cada vez que recibe un nuevo mensaje o un comentario de alguien de su municipio que lo ha visto crecer y evolucionar como drag.

Pero no todo es bonito, ya que el proceso ha sido "un caos económica y psicológicamente" entre llevar los materiales y gestionar los billetes y la estancia de todo el equipo. La "locura" solo ha sido posible gracias a todas las personas que se han volcado en su proyecto, cuando convirtió su casa en taller y su garaje en sala de baile. Por eso, Andrés siente un agradecimiento muy grande con su familia y amigos: "Es tan bonito que me quedo con eso. Ha sido muy duro pero muy gratificante".