En Directo
Directo Carnaval
Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Más de un centenar de actores y actrices convierten el casco en un escenario medieval de Agüimes
La ‘Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma’ escenifica en el casco histórico el contraste entre el desenfreno carnavalero y el paso a la abstinencia de la Semana Santa
Nayra Bajo de Vera
Vilanz se estrena en la Gala Drag Queen: "Mi padre me hizo mis primeras plataformas a los seis años"
El artista actuará en la Gala Drag Queen con el espectáculo 'La fama lo es todo, hasta que te consume', una historia basada en la película La sustancia
Laura de Pablo
Donald Trump, el CSI ‘Las Vegas de Valsequillo’ y una pescadera ambulante: estos son algunos de los disfraces más curiosos del Martes de Carnaval
Grupos de amigos idean vestidos y temáticas creativas alrededor de la fiesta
Nayra Bajo de Vera
La ciudad se baña en brillo y confeti
El tiempo acompañó en todo momento a la Cabalgata Infantil, celebrada este martes de Carnaval, con el cielo despejado y una gran lluvia de color
Nayra Bajo de Vera
La Cabalgata Infantil reúne a cientos de mascaritas con música festiva en una mañana de sol y baile en Las Palmas de Gran Canaria
La Reina infantil y sus damas de honor encabezaron el desfile por las calles de la capital grancanaria, donde el confeti y la alegría acompañaron a los asistentes
La carroza 'Nemo' gana el concurso del Coso del Carnaval de Arrecife 2026
El segundo premio en la categoría de vehículos grandes fue para 'Los Cazafantasmas', de la Asociación Cultural Los Burgaos, y en el tercer puesto quedó 'Ubuntu ', de la Asociación Cultural Alaine
Bruno Betancor
¿Qué hacer este finde en Carnaval? La guía definitiva para vivir la semana grande en Canarias
RTVC despliega una cobertura multiplataforma para no perder detalle de galas, cabalgatas y desfiles del 16 al 22 de febrero
Humberto Gonar
El año que Los Indianos también llegaron en cruceros al Carnaval de Santa Cruz de La Palma
Bajo el atrio del ayuntamiento, entre torrijas, Julián Cabrera Martín recuerda cuando en los Indianos que se habían el martes de Carnaval "éramos treinta o cuarenta"; para su satisfacción, "esto se ha desmadrado"
Nayra Bajo de Vera
Yshia Taisma regresa sin filtros a la Gala Drag Queen: "No voy a jurar nada porque ya me atropelló la guagua"
El artista actuará en la Gala Drag Queen con el espectáculo satírico ‘¡Fonita, la Yshia está revirá! pero, aunque la mona se vista de seda, Yshia se queda...’, en referencia a su show de 2024
