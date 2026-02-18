Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

La Provincia Más de un centenar de actores y actrices convierten el casco en un escenario medieval de Agüimes La ‘Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma’ escenifica en el casco histórico el contraste entre el desenfreno carnavalero y el paso a la abstinencia de la Semana Santa Leer más

Nayra Bajo de Vera Vilanz se estrena en la Gala Drag Queen: "Mi padre me hizo mis primeras plataformas a los seis años" El artista actuará en la Gala Drag Queen con el espectáculo 'La fama lo es todo, hasta que te consume', una historia basada en la película La sustancia Leer más

Nayra Bajo de Vera La ciudad se baña en brillo y confeti El tiempo acompañó en todo momento a la Cabalgata Infantil, celebrada este martes de Carnaval, con el cielo despejado y una gran lluvia de color Leer más

Nayra Bajo de Vera La Cabalgata Infantil reúne a cientos de mascaritas con música festiva en una mañana de sol y baile en Las Palmas de Gran Canaria La Reina infantil y sus damas de honor encabezaron el desfile por las calles de la capital grancanaria, donde el confeti y la alegría acompañaron a los asistentes

La Provincia Cabalgata Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La Provincia La carroza 'Nemo' gana el concurso del Coso del Carnaval de Arrecife 2026 El segundo premio en la categoría de vehículos grandes fue para 'Los Cazafantasmas', de la Asociación Cultural Los Burgaos, y en el tercer puesto quedó 'Ubuntu ', de la Asociación Cultural Alaine

Bruno Betancor ¿Qué hacer este finde en Carnaval? La guía definitiva para vivir la semana grande en Canarias RTVC despliega una cobertura multiplataforma para no perder detalle de galas, cabalgatas y desfiles del 16 al 22 de febrero

Humberto Gonar El año que Los Indianos también llegaron en cruceros al Carnaval de Santa Cruz de La Palma Bajo el atrio del ayuntamiento, entre torrijas, Julián Cabrera Martín recuerda cuando en los Indianos que se habían el martes de Carnaval "éramos treinta o cuarenta"; para su satisfacción, "esto se ha desmadrado"