El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cierra el puente con 4.500 kilos de basura y sin incidencias
La ciudad cerró la noche del lunes y la jornada del martes sin incidentes destacables en materia de seguridad
El Carnaval de Las Vegas de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado la noche del lunes y la jornada del martes sin incidentes destacables en materia de seguridad y emergencias, según el balance municipal del dispositivo desplegado en las zonas de mayor afluencia.
El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, señaló que el puente festivo concluye con datos positivos en cuanto a incidencias, en un contexto de alta participación ciudadana en el Carnaval de calle. El edil destacó la coordinación entre los distintos servicios municipales y el trabajo continuado de los equipos de seguridad y emergencias de cara a los próximos actos del carnaval internacional de la ciudad.
Asistencias sanitarias
El dispositivo sanitario realizó un total de 23 asistencias, principalmente relacionadas con ingestas etílicas, que sumaron 18 casos, cuatro de ellos correspondientes a menores de edad. Además, se atendieron dos episodios de ansiedad, dos heridas o contusiones y un traumatismo leve por caída.
Solo se registró un traslado a un centro de salud y no hubo traslados hospitalarios. Los servicios sanitarios no notificaron incidencias relevantes durante la jornada.
Puntos Violeta
Los Puntos Violeta, instalados por la Concejalía de Igualdad y Diversidad, realizaron seis intervenciones de atención y asesoramiento en los espacios festivos. Estos dispositivos forman parte de las medidas de prevención y sensibilización frente a posibles situaciones de violencia machista durante las celebraciones.
Dispositivo especial de limpieza
Tras las jornadas carnavaleras, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activó un operativo especial de limpieza con el objetivo de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible en las zonas de celebración.
El dispositivo estuvo integrado por 141 trabajadores y 31 vehículos, que actuaron de forma intensiva en el Parque de Santa Catalina, el intercambiador, la zona Puerto, la Plaza de la Luz, la Plaza Manuel Becerra, la calle Eduardo Benot y el entorno del Mercado del Puerto.
Durante estas labores se recogieron 4.500 kilos de residuos, se aplicaron 530.000 litros de agua en trabajos de baldeo y 120 litros de líquidos desinfectantes. Las tareas incluyeron barrido manual y mecanizado, baldeo integral y localizado, desinfección mediante hidrolimpiadoras y vaciado de papeleras y contenedores para garantizar la higiene del espacio público tras los actos del Carnaval.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos