El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cierra el puente con 4.500 kilos de basura y sin incidencias

La ciudad cerró la noche del lunes y la jornada del martes sin incidentes destacables en materia de seguridad

AMBIENTE Y CHIRINGAY / GERARDO OJEDA

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Vegas de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado la noche del lunes y la jornada del martes sin incidentes destacables en materia de seguridad y emergencias, según el balance municipal del dispositivo desplegado en las zonas de mayor afluencia.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, señaló que el puente festivo concluye con datos positivos en cuanto a incidencias, en un contexto de alta participación ciudadana en el Carnaval de calle. El edil destacó la coordinación entre los distintos servicios municipales y el trabajo continuado de los equipos de seguridad y emergencias de cara a los próximos actos del carnaval internacional de la ciudad.

Asistencias sanitarias

El dispositivo sanitario realizó un total de 23 asistencias, principalmente relacionadas con ingestas etílicas, que sumaron 18 casos, cuatro de ellos correspondientes a menores de edad. Además, se atendieron dos episodios de ansiedad, dos heridas o contusiones y un traumatismo leve por caída.

Solo se registró un traslado a un centro de salud y no hubo traslados hospitalarios. Los servicios sanitarios no notificaron incidencias relevantes durante la jornada.

Puntos Violeta

Los Puntos Violeta, instalados por la Concejalía de Igualdad y Diversidad, realizaron seis intervenciones de atención y asesoramiento en los espacios festivos. Estos dispositivos forman parte de las medidas de prevención y sensibilización frente a posibles situaciones de violencia machista durante las celebraciones.

Dispositivo especial de limpieza

Tras las jornadas carnavaleras, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activó un operativo especial de limpieza con el objetivo de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible en las zonas de celebración.

El dispositivo estuvo integrado por 141 trabajadores y 31 vehículos, que actuaron de forma intensiva en el Parque de Santa Catalina, el intercambiador, la zona Puerto, la Plaza de la Luz, la Plaza Manuel Becerra, la calle Eduardo Benot y el entorno del Mercado del Puerto.

Durante estas labores se recogieron 4.500 kilos de residuos, se aplicaron 530.000 litros de agua en trabajos de baldeo y 120 litros de líquidos desinfectantes. Las tareas incluyeron barrido manual y mecanizado, baldeo integral y localizado, desinfección mediante hidrolimpiadoras y vaciado de papeleras y contenedores para garantizar la higiene del espacio público tras los actos del Carnaval.

