Concurso de Disfraces Infantiles en el Carnaval de Arrecife: premios para la televisión de los años 80 y 90 y las 'Cacatúas'

El Concurso de Disfraces Infantiles de Arrecife se celebró el pasado Martes de Carnaval en el Recinto Ferial de la capital lanzaroteña. El evento, organizado por la Concejalía de Fiestas dirigida por el teniente de alcalde Echedey Eugenio, resultó un éxito rotundo con la participación de más de medio centenar de niños, que se sumergieron en la temática central del carnaval de este año: ‘Nuestra TV de los años 80 y 90’.

La categoría individual fue una de las más reñidas, con 22 concursantes que presentaron disfraces inspirados en la televisión infantil de las décadas de los 80 y 90. El ganador en categoría individual, Yago Avero, se destacó con su original disfraz titulado ‘Nuestra TV de los años 80 y 90’, que hizo un homenaje a los programas más icónicos de esas épocas.

El segundo lugar fue para Lucas Díaz, quien optó por el disfraz de ‘Blue de Río’, mientras que Dailos Umpiérrez consiguió el tercer premio con su caracterización de ‘Dailos el Bombero’.

Concurso de Disfraces Infantiles del Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

Categoría de parejas: 'Cacatúas' se impone en el certamen

En la categoría de parejas, participaron ocho equipos con propuestas igualmente creativas. El primer premio fue para ‘Cacatúas’, un disfraz lleno de color y originalidad, seguido por ‘Toy Story’ y ‘Las Guerreras K-Pop’, que obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente. Estas parejas destacaron por sus disfraces llenos de detalles que evocaban personajes de películas y series populares.

Grupos: 'Reino Hielo' se lleva la corona

En cuanto a los grupos, que contaron con seis participantes, el premio principal recayó sobre el grupo ‘Reino Hielo’, que ofreció una interpretación fantástica del popular universo de Frozen. ‘Abejita Chiquitita’ y ‘Yellowstone’ ocuparon el segundo y tercer puesto, mostrando la versatilidad de los niños participantes al elegir temas tan variados como la naturaleza y la animación.

La Pandilla de Drilo

La gala, que fue conducida por José Duarte, ofreció un programa lleno de sorpresas y actuaciones para el disfrute de los más pequeños y sus familias. La apertura del evento estuvo a cargo de la Escuela de Danza MT Dance, que presentó el musical ‘El corazón del Carnaval’, un espectáculo vibrante que dio el pistoletazo de salida a la jornada.

El cierre del certamen fue igualmente emocionante, con la participación de La Pandilla de Drilo, quienes ofrecieron el espectáculo ‘El maravilloso mundo de Drilo’, dejando a todos los presentes con una sonrisa.