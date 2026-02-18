Donald Trump, el CSI ‘Las Vegas de Valsequillo’ y una pescadera ambulante: estos son algunos de los disfraces más curiosos del Martes de Carnaval

El Martes de Carnaval fue otra de las grandes citas para bailar, pero también para lucir las mejores galas marcadas por la purpurina y el color. Como un auténtico equipo de investigadoras, llegaron a la plaza de Canarias Carmen Grison, técnica de laboratorio; Cynthia Wilson, analista de pruebas y Cris Smith, especialista en ADN.

«Anoche aquí hubo un crimen y venimos con la unidad móvil a recoger pruebas», decía Grison mientras con una pipeta analizaba restos de purpurina. Ataviadas con un brillante chaleco antibalas y un gorro adornado con una fresa a modo de logo, buscaban entre las mascaritas al autor de los hechos. «A ver si con este ritmo descubrimos quién fue», decían las tres amigas.

La pescadera Soraya 'La Caballa'. / José Carlos Guerra

La pescadera Soraya ‘La Caballa’

«Las bogas se acabaron, cariño», decía la pescadera Soraya ‘La Caballa’ a quienes se acercaban a su mostrador, un original disfraz de vendedora ambulante que se paseaba por los alrededores del parque Santa Catalina.

El Carnaval de Día del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en imágenes / José Carlos Guerra

Tras él estaba Néstor Santana, actor y autor del cartel del Carnaval de este año. «Había que ir acorde a la sardina», añadía, mientras interactuaba con las mascaritas mostrando el género recién bautizado con nombres de famosos: «Tengo Erizabeth Taylors y Rejos de Chili Pippers».

Uno de los asistentes disfrazado de Donald Trump. / José Carlos Guerra

Un ‘Donald Trump’ llegado de Artenara

Con una peluca rubia, corbata roja y sus tradicionales gestos, Matías Perera atraía las miradas de quienes pasaban a su lado. «Estoy buscando algún Nicolás Maduro para sacarme una foto, pero solo he encontrado al Che Guevara y a Fidel Castro».

Originario de Artenara, el que estás detrás del disfraz se reconoce como un carnavalero de pro, por eso eligió uno de los atuendos más provocadores que podía encontrar. «El Carnaval es eso, provocación, así que el personaje le va muy bien».

Pablo (en el centro) con sus amigos este martes en la plaza de Canarias. / José Carlos Guerra

La elegancia vestida de fantasía

Inspirado en los diseños de una conocida marca de perfumes, Pablo, diseñador y maquillador, ideó desde el verano pasado el disfraz que junto a sus amigos llevarían en esta edición. Alejados de la temática de los casinos, la blanca fantasía reproduce diferentes animales.

El ingenio vino acompañado del reciclaje, que tamizado de un tono neutro fue protagonista del Carnaval de Día este martes. Los miriñaques engalanaban aún más sus vestidos. La fiesta es el mejor pretexto para dar rienda suelta a la imaginación.