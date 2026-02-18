Drag Ego lleva los problemas de la educación a la Gala Drag Queen: "Hay que ser estratega para divertir y concienciar"

El humor y la crítica hacen equilibrios sobre las plataformas de drag Ego, un artista que viene cargado de sorpresas. Con una trayectoria de seis años en el mundo del drag, se estrena este 2026 en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para "concienciar de forma humorística" sobre un tema que siempre está de actualidad. Lo hará con el número '¡Ay chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI', un divertido alegato que pone el foco en la necesidad de reforzar la atención especial en las aulas.

Detrás del maquillaje y las pelucas de drag Ego se encuentra Daniel Hernández Rodríguez, un hombre con mucho que decir sobre la educación: "No podemos tratar la diversidad desde un punto de vista negativo o desde el acoso, sino decir 'pónganse las pilas porque se está perdiendo el tino'. Y ya no es solo la educación de necesidades especiales, sino en general: gente que tiene problemas con las becas, los centros educativos que se caen a cachos...".

La línea entre la comedia y la crítica

Con el triple patrocinio de Clínica Dental Tirma López, Distinto Pub Musical y CVision, el artista lucirá un diseño de Kilian Betancor Falcón con el que pretende visibilizar la falta de recursos en los centros educativos y exponer los estigmas que aún perduran en este ámbito. Y lo hará, como no podía ser de otra forma, sin perder su distintivo sello humorístico.

En esa línea, Daniel matiza que es necesario "ser estratega", ya que no se trata solo de contar aquello que "no está funcionando", sino saber divertir a la gente al mismo tiempo.

Un instituto monstruoso

Para ello, Ego se caracterizará de una alumna en un instituto monstruoso que tiene cuatro amigas monstruas, todas ellas muy diferentes entre sí. Con el objetivo de solucionar los problemas del centro, pretende convertirse en nada menos que la delegada del Consejo Escolar. Y el resto de la historia, para no adelantar acontecimientos, la contará el próximo 20 de febrero.

La concienciación de drag Ego en el ámbito educativo está muy ligada a la vida de Daniel. Además de animador cultural, es el presidente de la Asociación Felices con Narices, una entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios de prevención y apoyo en áreas educativas.

Un proceso agotador pero gratificante

Una de sus mayores aspiraciones ha sido, desde hace años, subirse al escenario de la Gala Drag Queen, de la que se declara un ferviente seguidor. Aunque esta es la primera vez que actúa como protagonista, ya ha estado muchas ocasiones entre bambalinas grabando a sus compañeros.

Gracias a esa experiencia previa, ya sabía que lleva mucho tiempo y esfuerzo crear una fantasía drag, pero una persona no llega a ser consciente de todo lo que conlleva hasta que no se ve dentro de un proyecto. Para Daniel ha sido "personalmente agotador", pero no lo cambiaría por nada: "Cuando se abrieron las pantallas ese 30 de enero en la preselección, ya me recompensó totalmente".

Tal y como cuenta, esa cita fue como "un examen de selectividad para todos" que, sin duda alguna, aprobó con buena nota. "Para mí es matrícula de honor, vamos, que me han dado la beca hasta para Oxford y para Harvard y para todo lo que tú quieras", bromea.

La importancia del equipo

Ese no es un mérito que dependa solo de él, sino que viene con una larga cadena de apoyos: "Para ser drag hay que ser artista pero, para hacer un proyecto de Las Palmas de Gran Canaria, sin gente no se puede".

Entre su gente se encuentra una humorista de la talla de Delia Santana, con la que compartirá escenario en Santa Catalina, a la que se suman otros artistas como Alen GC y Azahara. Tampoco se deja atrás a Danienverso, quien compuso buena parte de la música e ideó el título de la fantasía. Quienes se fijen, verán que incorpora una pequeña falta a modo de guiño humorístico al TDAH.

Una cola de 24 horas en taquilla

Pero si alguien tiene que destacar en la lista de agradecimientos es su madre, quien hizo una cola de 24 horas en taquilla, a pesar de que ya tenía entradas, para conseguir pases para toda la familia. "Mi prima, amigos, alguna de las bailarinas... Mi gente se ha volcado conmigo", añade orgulloso.

Más allá de la internacionalización de la gala, Daniel considera que "tiene que ser de Las Palmas de Gran Canaria". Por eso, su número también incorpora memes y 'vacilones' canarios que lo hacen "muy nuestro" y, al mismo tiempo, "para el mundo entero".