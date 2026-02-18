Folclore y piñata en la Plaza de España para reivindicar las raíces del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria acoge este sábado 21 de febrero, a partir de las 11.00 horas, el encuentro Carnaval Tradicional, una cita promovida por Turismo LPA que busca recuperar las manifestaciones más vinculadas al origen histórico de la fiesta en la capital grancanaria.

El evento propone un recorrido por la cultura popular canaria a través de la música, el baile y las formas festivas que marcaron las celebraciones de carnaval en décadas pasadas. El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, señaló que el Carnaval contemporáneo, que cumple medio siglo como Fiesta de Interés Turístico Internacional, mantiene raíces ligadas a la tradición y a la historia de la ciudad.

Agrupaciones folclóricas

El espectáculo reunirá a varias formaciones vinculadas al folclore y la música popular, entre ellas Agrupación Folclórica Tamaima, Agrupación Folclórica Herencia y Agrupación Folclórica Parranda Tamaraceite – Los Ovejeros. Estas agrupaciones interpretarán repertorio tradicional asociado a las parrandas y a los bailes de taifa, habituales en las celebraciones populares.

Para la ocasión, los integrantes acudirán con vestimenta carnavalera inspirada en la utilizada en épocas pasadas, con el objetivo de recrear la estética característica del Carnaval tradicional.

Bailes de sociedad

El programa contará también con la participación de La Orquestina Popular La Matiné, un proyecto musical centrado en la recuperación del sonido de los bailes de sociedad y verbenas de mediados del siglo XX. Su repertorio incluye valses, pasodobles, polcas y fox-trot, ritmos habituales en las celebraciones de la época.

Durante la jornada se celebrará además una piñata tradicional, incorporando un elemento festivo vinculado históricamente a las carnestolendas.

La iniciativa pretende acercar a residentes y visitantes a las raíces del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, reforzando el valor del patrimonio cultural y de las expresiones populares que dieron forma a la fiesta tal y como se conoce en la actualidad.