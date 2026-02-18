Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: "Existe una desconexión evidente"

El sector cultural de Las Palmas de Gran Canaria se planta (otra vez) ante el gasto del Carnaval. Una carta abierta dirigida a la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, critica el alto presupuesto de la fiesta, mientras advierte de que el sector cultural local perece. Los colectivos ponen como ejemplo los 1,4 millones de euros que costará la actuación de Marc Anthony, el concierto más caro de la historia de la celebración. "Evidencia una apuesta por el espectáculo de alto impacto mediático frente al fortalecimiento estructural del sector cultural local", lamentan.

Las asociaciones denuncian que mientras se llevan a cabo "contratos millonarios", en la capital existen espacios culturales cerrados o sin programación estable; pagos retrasados a artistas, lo que asfixia su capacidad de creación y también prácticas "opacas e ineficaces, que apuntan a posibles situaciones de mala praxis administrativa".

Segunda carta

No es la primera vez que el sector expone la falta de implicación del Ayuntamiento capitalino. En marzo de 2025 ya enviaron otra carta firmada por la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Canarias en la que advertían de la "desproporción en la inversión cultural municipal". Sin embargo, esta misiva no recibió respuesta, y desde las asociaciones aseguran que un año después, la situación no solo no ha cambiado, sino que se ha "agravado".

En esta ocasión, la nueva carta será enviada a Darias entre este miércoles o jueves, a la espera de que más colectivos se unan. Por el momento, están adheridas la Asociación Islas Canarias de Artes Visuales (Aicav), la asociación Artemisia, la Asociación de Cineastas de Canarias Microclima y la Asociación de Mujeres de la Música en Canarias. Cuando se publica este artículo, la página de Change.org ha recibido 283 firmas.

Impacto económico

Un estudio de la ULPGC presentado en 2021 concluyó que las carnestolendas generan un impacto económico de unos 40 millones de euros. Una cifra que saca a relucir el Ayuntamiento capitalino ante las críticas de presupuestos desmesurados destinados al programa carnavalero. Pero desde el sector cultural lo ponen en duda, porque aclaran que "hasta la fecha no se ha presentado ningún estudio técnico independiente, memoria económica pública ni documentación verificable que respalde dicha cifra".

Los artistas cuestionan la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2013 por la falta de apoyos municipales a la cultural local

"Existe una desconexión evidente entre la administración y el sector cultural de la ciudad", se desprende de la carta. Por ello, los firmantes avisan al Consistorio que mantener el silencio ante las quejas profundizará la "pérdida de confianza" y erosionará la legitimidad de la política cultural municipal.

Capital Europea

En este sentido, el texto pone en entredicho la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Con el título Rebelión de la geografía, la ciudad se presenta para invitar a imaginar una ciudad que "desafía las narrativas tradicionales y se reinventa a través de la experimentación cultural y la participación ciudadana". Sin embargo, desde el sector cuestionan el cierre de espacios culturales, los impagos y los procedimientos administrativos cuestionables en esta narrativa enviada a Europa.

Asimismo, destacan las cuatro querellas a altos cargos relacionados con la Sociedad de Promoción que la Fiscalía de Anticorrupción presentó. "Sin prejuzgar responsabilidades ni interferir en el ámbito judicial, este contexto obliga a extremar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en todos los procedimientos de contratación cultural", señalan.

Peticiones

A esto se suma la salida de la exconcejala de Carnaval, Inmaculada Medina, después de que se hiciera público que sería investigada en el caso Valka, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración. "La reciente dimisión de la concejala responsable del área de Carnaval, Inmaculada Medina, no puede diluir responsabilidades políticas", valoran. Por ello, los colectivos consideran que su marcha no excluye a la Alcaldía de procurar transparencia en los procedimientos de contratación.

Con todo sobre la mesa, el sector exige una revisión inmediata del modelo de contratación artística del Carnaval y los grandes eventos; transparencia plena y publicación detallada de los expedientes y criterios de adjudicación gestionados por la Sociedad de Promoción; el cumplimiento efectivo y garantizado de los plazos de pago; la reapertura y activación de los espacios culturales cerrados o infrautilizados y la apertura urgente de un proceso de diálogo con el sector cultural.