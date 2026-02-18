Puerto del Carmen revive este fin de semana 'Los locos años 20' con Kinito Méndez, el gran coso y el Carnaval de Día

Puerto del Carmen, zona turística del municipio de Tías y pionera en Lanzarote, está lista para vivir una nueva edición de su esperado Carnaval, que en este 2026 coincide con el 60º aniversario de la localidad como destino turístico.

La celebración, que se desarrollará entre el 19 y el 22 de febrero, tendrá actividades para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores.

Un carnaval de grandes citas: desde el baile para mayores hasta el Gran Coso Carnavalero

El jueves 19 de febrero dará inicio la celebración con un baile destinado a los mayores, que comenzará a las 18:00 horas en la Plaza del Varadero. A partir de las 20:00 horas, la plaza acogerá la Gala de Carnaval, con las actuaciones de las comparsas Guaracheros y Sur Caliente, así como la batucada Chimbay, que aportarán su energía y colorido a la noche inaugural.

El viernes 20 de febrero arrancará el Carnaval Tradicional a las 17:00 horas, con un desfile que recorrerá las principales calles de Puerto del Carmen, desde Playa Chica hasta la Plaza del Varadero. Durante este recorrido, los asistentes podrán disfrutar de la participación de agrupaciones como Los Buches, Diabletes de Teguise, Toritos de Tiagua y Las Libreras de El Palmar (Tenerife), entre otros grupos tradicionales. La jornada culminará con un concierto de Kinito Méndez, cantante y compositor dominicano, a las 21:00 horas, seguido a las 23:00 horas por una verbena con Armonía Show y Combo Dominicano.

El sábado 21 de febrero, el punto álgido del carnaval será el Gran Coso Carnavalero, que dará comienzo a las 17:00 horas con un impresionante desfile que partirá desde el Hotel Barcarola y recorrerála Avenida de Las Playas hasta el hotel Fariones Playa. La fiesta continuará por la noche, con una gran verbena en la Plaza del Varadero que contará con la participación de Dani Valiente, Armonía Show, Combo Dominicano y Rika Banda, quienes pondrán a todos a bailar hasta la madrugada.

El domingo 22 de febrero, la jornada estará dedicada a los más pequeños con el Carnaval de Día. Desde las 10:30 horas, los niños podrán disfrutar de actividades como el show del Payaso Tallarín y Cantajuego. A las 12:00 horas, será el turno de la actuación de La Década Prodigiosa, que hará un repaso a los éxitos más memorables de la música. El evento se cerrará a las 15:00 horas con la orquesta Rika Banda.

Un carnaval inspirado en 'Los locos años 20'

La temática de este año para el Carnaval de Puerto del Carmen es Los locos años 20, un homenaje a la década de los años 1920, una época de transformaciones y grandes cambios sociales que marcaron la historia. La presentación del Carnaval tuvo lugar el pasado 8 de febrero en el Pabellón Municipal de Tías y fue encabezada por Ruiz Rodríguez y Fran Vega, quienes estuvieron acompañados por los bailarines de M&G Eventos y por Juan Medina Guzmán, quien interpretó al famoso personaje de Charlot. Esta presentación ofreció un primer vistazo de lo que sería la programación, que unirá tradición y modernidad a través de desfiles y espectáculos llenos de color y emoción.

Presentación del Carnaval de Puerto del Carmen 2026

Las comparsas del Carnaval: energía y color en la calle

El Carnaval de Puerto del Carmen cuenta con la participación de algunas de las agrupaciones más destacadas de Canarias. Entre ellas se encuentra la Agrupación Cultural Batucada Chimbay, que, con 22 miembros, presentó el espectáculo El guardián del espíritu eterno. Dirigida por Penélope Morales Peña, esta comparsa honra a los pueblos que luchan por su conexión con la naturaleza, llevando a la calle una propuesta visual que mezcla plumas, huesos y símbolos de poder.

La comparsa Guaracheros, creada en 1998 con un paréntesis en su actividad de varios años, estaba recién llegada de Gran Canaria, a donde se trasladaron sus 58 componentes para participar en el carnaval. Representaron también en Tías el espectáculo Cartografía de un carnaval errante, del coreógrafo Diego Rueda, y la fantasía Un patrón de tres cielos, del diseñador Kilian Betancort.

Guaracheros tiene como objetivo “romper esquemas y ofrecer un carnaval fuera de lo convencional”, dirigidos por Wily Morales en la batucada y bajo la presidencia de Verónica Rueda. “Nuestra seña de identidad”, afirman, es “mostrar algo que no se espera de una comparsa convencional”.

Presentación de la Comparsa Guaracheros 2026 el pasado 8 de febrero en Tías / A. T.

La Asociación Cultural Comparsa Sur Caliente, presidida por Pedro Vizcaíno Cabrera, lleva 27 años en el carnaval y sus 35 componentes salieron al escenario con el espectáculo La victoria de los que nunca se rindieron y la fantasía Desde el reino de Asgard, en colores tan luminosos como el blanco, amarillo y verde, junto a los violetas y dorados.

“Los guerreros” que componen Sur Caliente mostraron su experiencia con la coreografía de Yonay Alonso, el director de batucada Fran Brenes y el diseñador del vestuario, Pedro Vizcaíno Cabrera. La comparsa ha obtenido premios en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria en 2016, 2017 y 2025.

Puerto del Carmen: un destino de referencia para el turismo y el carnaval

El Carnaval de Puerto del Carmen no solo es una de las principales celebraciones de Lanzarote, sino que también constituye un escaparate de la oferta cultural y turística de la zona. En sus 60 años de historia, Puerto del Carmen ha evolucionado desde un pequeño pueblo de pescadores hasta convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes de Canarias.

A lo largo de este tiempo, el carnaval ha sido una de las tradiciones más arraigadas, atrayendo a miles de turistas y residentes que se unen a la fiesta cada año.