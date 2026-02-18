La sardina arde en Agüimes e Ingenio entre tambores
La fiesta continúa en los municipios con concurso de disfraces, noches parranderas y el carnaval del mundo
El Carnaval en Agüimes e Ingenio está llegando a su fin, aunque aún quedan algunas celebraciones para sacar los disfraces que todavía permanecen guardados en el armario. Ayer, ambos municipios fueron escenario de la tradicional quema y entierro de la sardina donde, entre música, batucadas, bailes y fuegos artificiales, se despidió al pescado por excelencia de estas fiestas.
En Agüimes el cortejo fúnebre comenzó a las 20:30 horas desde los aparcamientos de la piscina municipal y recorrió las principales calles del municipio hasta llegar a la plaza del Rosario. La jornada concluyó con una verbena a cargo de las orquestas La Sabrosa, El Combo Dominicano y Grupo Arena, que pusieron ritmo y alegría a la despedida del carnaval.
Otros eventos
Por su parte, en Ingenio, tras la quema y entierro de la sardina, se celebró un concurso de disfraces que contó con las actuaciones de Tamarindos y la Orquesta Star Music, poniendo el broche final a unas fiestas llenas de color, música y tradición.
Mañana y el viernes la plaza principal de Agüimes acogerá el Encuentro de Carnavales del Mundo, con la participación de formaciones locales y otras llegadas de otros puntos del país.
En Ingenio también continúa la fiesta mañana con el tercer encuentro de las murgas infantiles que tendrá lugar a las 18:00 horas de la tarde en la plaza de La Candelaria. El sábado tendrá lugar la Noche Blanca con la participación de la Parranda Pal Ingenio, Troveros de Asieta y Qué Chimba.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos