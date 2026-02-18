La sardina arde en Agüimes e Ingenio entre tambores

El Carnaval en Agüimes e Ingenio está llegando a su fin, aunque aún quedan algunas celebraciones para sacar los disfraces que todavía permanecen guardados en el armario. Ayer, ambos municipios fueron escenario de la tradicional quema y entierro de la sardina donde, entre música, batucadas, bailes y fuegos artificiales, se despidió al pescado por excelencia de estas fiestas.

En Agüimes el cortejo fúnebre comenzó a las 20:30 horas desde los aparcamientos de la piscina municipal y recorrió las principales calles del municipio hasta llegar a la plaza del Rosario. La jornada concluyó con una verbena a cargo de las orquestas La Sabrosa, El Combo Dominicano y Grupo Arena, que pusieron ritmo y alegría a la despedida del carnaval.

Entierro de la Sardina de Ingenio 2026 / La Provincia

Otros eventos

Por su parte, en Ingenio, tras la quema y entierro de la sardina, se celebró un concurso de disfraces que contó con las actuaciones de Tamarindos y la Orquesta Star Music, poniendo el broche final a unas fiestas llenas de color, música y tradición.

Mañana y el viernes la plaza principal de Agüimes acogerá el Encuentro de Carnavales del Mundo, con la participación de formaciones locales y otras llegadas de otros puntos del país.

En Ingenio también continúa la fiesta mañana con el tercer encuentro de las murgas infantiles que tendrá lugar a las 18:00 horas de la tarde en la plaza de La Candelaria. El sábado tendrá lugar la Noche Blanca con la participación de la Parranda Pal Ingenio, Troveros de Asieta y Qué Chimba.