Arrecife despide el Carnaval 2026 con un multitudinario entierro del Pejín y la Sardina en El Reducto

El Carnaval de Arrecife 2026 ya es historia. El tradicional Entierro del Pejín y la Sardina congregó el pasado Miércoles de Ceniza a miles de personas en las calles de Arrecife, en un acto que combinó humor, sátira y emoción para despedir las carnestolendas hasta el próximo año.

La comitiva partió a las 18.00 horas desde las inmediaciones del Ayuntamiento de Arrecife y recorrió la avenida marítima hasta la Playa del Reducto, donde se celebró la quema simbólica que pone fin a la programación festiva organizada por el área de Fiestas del Consistorio capitalino.

La tradición, profundamente arraigada en el Carnaval de Arrecife, volvió a reunir a familias, grupos de amigos y visitantes que no quisieron perderse uno de los actos más emblemáticos de estas fiestas.

Entierro del Pejín y la Sardina en el Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

Los portadores del Pejín y la Sardina en Arrecife

Los encargados de portar las figuras fueron las murgas ganadoras de esta edición. La murga infantil Los Noveleros, vencedora en su categoría, trasladó el Pejín hasta la pira funeraria instalada en El Reducto. Por su parte, la Afilarmónica Los Simplones, ganadora del concurso de murgas adultas, hizo lo propio con la Sardina.

La quema, que iluminó la noche frente al mar, puso el broche final a un programa que durante semanas ha llenado la ciudad de música, disfraces y actividades para todas las edades.

Un Carnaval más inclusivo

Uno de los aspectos destacados del recorrido fue la incorporación de un tramo sin música ni ruidos estridentes desde la salida hasta la altura de la Calle Real.

Esta medida permitió que personas con capacidades sensoriales especiales pudieran disfrutar del desfile en un entorno más accesible.

Autoridades y reinas del Carnaval

El encendido de la antorcha que prendió la hoguera funeraria contó con la presencia del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y del teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, acompañados por representantes de las murgas ganadoras y por la Reina del Carnaval 2026, Aynara Elvira.

También asistió la Reina Infantil, Gara Toledo, junto a otros miembros del grupo de gobierno municipal y representantes públicos. Todos participaron desde el inicio del desfile hasta el momento culminante de la quema.

Publicación de Facebook sobre el Entierro del Pejín y la Sardina en el Carnaval de Arrecife 2026.

Tras la finalización del acto, el responsable de Fiestas agradeció la implicación de colectivos y ciudadanía en el desarrollo del Carnaval, destacando la alta participación tanto en el desfile como a lo largo de todo el programa festivo.

Pregoneros y agrupaciones del coso

Al frente del cortejo marchó la Afilarmónica Los Tabletúos, encargada del pregón en esta edición. Tras ellos desfilaron las murgas adultas Afilarmónica Las Revoltosas, Desahuciados, Inadaptadas, Intoxicados y Enraladas, así como las murgas infantiles Intoxicaditos, Chau Chau y Titiñecos.

El ritmo lo pusieron también las comparsas Guaracheros, Timanfeiros, Sur Caliente y Cumbacheros, además de las batucadas Menuda Caña, Yaiseros, Ritmos del Sur, Chimbay, Guaychara, Attenya y Villa Pipol.

Entre los personajes tradicionales no faltó Charlot, figura habitual del Carnaval capitalino que volvió a arrancar sonrisas a su paso.

Carrozas premiadas

El desfile contó asimismo con la participación de las carrozas galardonadas en el concurso del Coso celebrado el lunes. En la categoría de grandes, el primer premio fue para ‘Nemo’ (Los Desfasaos-Gayre Tavío), seguido de ‘Los Cazafantasmas’ (Asociación Cultural Los Burgaos) y ‘Ubuntu’ (Asociación Cultural Alaine).

En la modalidad de pequeñas, resultaron premiadas ‘Los Mellis Doraemon’ (José Ángel Lemes Clavijo), ‘Dando La Nota’ (Inocencio Pérez Cejas) y ‘Los Hippies’ (María Dolores Betancor Machín).

El diseño de las figuras

El diseño de la Sardina y el Pejín volvió a recaer en Juan José Torres, conocido como Tejure, trabajador municipal adscrito a la Concejalía de Fiestas. La Sardina alcanzó los siete metros de longitud y un peso aproximado de 400 kilos, mientras que el Pejín midió 2,5 metros y pesó unos 20 kilos.

Torres también fue el autor de la pira funeraria, de nueve metros de largo, cuatro de ancho y seis de alto. La estructura, instalada en la Playa del Reducto, incorporó elementos inspirados en la fauna marina, reforzando la identidad costera del municipio.