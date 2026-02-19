Cortes de tráfico y refuerzo de seguridad para las Noches de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha este fin de semana un nuevo dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo de la celebración de la cuarta y quinta Noche del Carnaval, correspondientes al segundo fin de semana de las fiestas en la calle del Carnaval de Las Vegas.

Las medidas previstas implican desalojos puntuales de vehículos, cortes totales de tráfico y modificaciones en el transporte público durante la noche del viernes al sábado, entre las 23.00 y las 04.30 horas, y la noche del sábado al domingo, entre las 20.00 y las 05.30 horas.

Zona del Puerto

Se procederá al desalojo de vehículos en las calles Andamana —entre Anzofé y La Naval—; Atindana, entre Juan Rejón y La Naval; Benartemi, entre La Naval y Anzofé; La Naval, entre Benecharo y Atindana; Juan Rejón, a la altura del número 113; y en Doctor José Guerra Navarro, en cuatro estacionamientos posteriores a los reservados para motocicletas.

Durante cada evento se cerrará completamente la calle Juan Rejón, en el tramo comprendido entre Doctor Antonio Jorge Aguiar y Atindana hasta Artemi Semidán, así como la propia calle Doctor Antonio Jorge Aguiar. También se cortarán Andamana, Benartemi, Benecharo y La Naval en distintos tramos vinculados al perímetro de los escenarios.

Además, se cerrará al tráfico el interior del túnel de la GC-1 en sentido norte hacia la calle Pérez Muñoz, junto a otras vías como López Socas, Eduardo Benot, Gran Canaria y nuevamente Eduardo Benot en el tramo entre Gomera y Gran Canaria.

Cambios en guaguas, taxis y carril bici

Las restricciones obligarán al cierre de la estación de guaguas situada en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra y a la modificación de las líneas de Guaguas Municipales que circulan por los carriles afectados. Se habilitarán paradas provisionales en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, antes y después de su intersección con Juan Rejón, así como en la rotonda de Belén María, en la mediana de Doctor Antonio Jorge Aguiar.

Los accesos a los escenarios estarán delimitados mediante vallas y contarán con controles de vidrio

En cuanto al servicio de taxi, se establecerán paradas provisionales en Doctor Juan Domínguez Pérez, entre la rotonda de Belén María y Veintidós de Mayo de 1986; en Doctor José Guerra Navarro; y en Juan Rejón, entre Pérez Muñoz y Princesa Guayarmina.

El carril bici quedará cerrado en los tramos de Juan Rejón entre Doctor Antonio Jorge Aguiar y Artemi Semidán, así como en las calles Mahón y Poeta Agustín Millares Sall. También permanecerán inoperativas las estaciones de Sitycleta situadas en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra y en la Plaza de La Luz.

Controles de vidrio

Los accesos a los escenarios estarán delimitados mediante vallas y contarán con controles de vidrio para impedir la introducción de envases de este material.

Carnaval de noche en Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra / LPR

En el entorno de la Plaza Manuel Becerra, los puntos de control se ubicarán en Juan Rejón, La Naval, Atindana y en la intersección con Doctor Antonio Jorge Aguiar. En el escenario de Poeta Agustín Millares Sall, los controles se instalarán en Eduardo Benot, Rafael Bretón, la pasarela Onda Atlántica, López Socas, Mahón, Pérez Muñoz y Gordillo.

Afecciones por la Feria de Atracciones

La Feria de Atracciones instalada en el entorno del Parque de Santa Catalina generará también cierres al tráfico cuando coincida con los eventos programados. Se prevé el cierre total de la GC-1 en sentido norte con desvío hacia el parque, así como de Luis Morote, Eduardo Benot y Alfredo L. Jones en distintos tramos.

Estas afecciones implicarán modificaciones adicionales en las líneas de Guaguas Municipales, especialmente en la calle Eduardo Benot. Los cortes se aplicarán el viernes y el sábado, coincidiendo con la celebración de la Gala Drag Queen y el Carnaval de Día, respectivamente, hasta la finalización de los actos.

El Ayuntamiento ha señalado que continuará informando sobre las sucesivas afecciones al tráfico y a los servicios públicos conforme avance el programa del Carnaval de Las Vegas.