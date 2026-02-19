Eiko dice adiós a la Gala Drag Queen después de 20 años: "Quiero retirarme con un buen número pero seguiré vinculado al Carnaval"

Una de las criaturas más entrañables y más azules del universo Disney está a punto de aterrizar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. No cabe duda de que se trata de Stitch, que hará su aparición en el escenario de Santa Catalina este 20 de febrero, en la Gala Drag Queen, sobre las plataformas de un artista con una gran trayectoria: nada menos que drag Eiko. Equipado con unas enormes orejas y llamativos vestuarios brillantes, interpretará el número 'Objeto volador no identificado', con el que pretende hacer sonreír y disfrutar a un público multitudinario.

Hace ya 20 años que Echedey Fernández Trujillo, el hombre que da vida a drag Eiko, se presentó por primera vez ante los carnavales capitalinos. Con todos los shows que lleva a sus espaldas, apunta que ya va siendo hora de retirarse del escenario, aunque no sin antes quitarse la espinita de dar un último espectáculo: "Quiero retirarme con un buen número y que la gente se acuerde de mí".

El equipo que lo hace posible

Ese deseo será posible gracias al patrocinio de Dormitorum y un diseño a seis manos realizado por Carla Domínguez, Sara Aguinaga y Manuel Yenedey Velázquez. Sin embargo, Echedey subraya que son una "mínima parte" de un equipo de más de 20 personas para quienes le sobran las palabras de agradecimiento. "Ningún drag es solo su nombre. Yo no soy Eiko, soy un equipo", reflexiona.

El azar ha querido que su retirada coincida con el 50 aniversario del Carnaval, un año que está viviendo con una emoción que se le desborda: "Nunca había tenido un equipo tan comprometido. Se ha ocupado de muchas cosas que yo no he podido. He disfrutado de cada movimiento y cada paso, así que yo ya me siento ganador de este año".

En cualquier caso, matiza que bajo ninguna circunstancia se plantea desvincularse por completo del Carnaval. De hecho, ya tiene algunos proyectos en marcha junto con otros artistas y "algunas cositas habladas" para el año que viene. "Por lo pronto vamos a dejarlo en secreto, pero siempre me van a ver cerca de alguien", sugiere.

El estilo 'friki' de Eiko

Para irse con buen sabor de boca, Echedey tenía que presentar un espectáculo que le representase. Nada mejor que un personaje como Stitch, ya que se considera a sí mismo como un "chico Disney", y porque si algo simboliza el estilo de Eiko es su aura "friki".

A lo largo de los años ha sacado fantasías inspiradas en otras películas, desde El Rey León hasta La Sirenita, a partir de las cuales ha establecido relaciones con otros conceptos cercanos. "Siempre cojo referencias. Por ejemplo, en este caso voy de Stitch, que es un experimento marciano, y busco cosas que se asemejen, ya sea E.T., Men in Black o incluso la intro de Expediente X. Lo ramifico pero con sentido, no me voy a otra cosa que no tenga nada que ver", desgrana.

La marca personal y el riesgo

Para él es muy importante construir una marca personal, cosa que "tristemente se está perdiendo un poco" porque "hoy en día hay mucha facilidad de comprar cosas hechas o mandar algo a hacer".

Por ese mismo motivo, Echedey ha apostado por probar cosas nuevas en cada uno de sus números: "Me gusta ser creativo y hay cosas que son un riesgo. Prefiero no pasar una preselección intentando innovar a pasar aburrida. La verdad es que estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho. Podría haber hecho cosas mejor y también peor, pero todo paso que he dado me ha llevado hasta donde estoy ahora. Y ahora estoy genial y feliz".

Una mirada al pasado y al futuro

Tirando de memoria y recuerdos, son muchas las reflexiones que puede desgranar sobre los cambios que ha experimentado el drag en general y la gala en concreto. Desde una "crisis de patrocinadores" por el auge de las redes sociales hasta la aparición de pantallas que permiten abaratar los costes de los decorados, Echedey no pierde de vista a los artistas que hicieron posibles las galas del presente.

"Siempre calificaré a la primera generación como las valientes porque no sabían lo que se iban a encontrar", relata. Y su legado, que sigue muy vivo en figuras como Eiko, sigue haciendo vibrar a miles de personas que año tras año siguen esta cita con gran emoción.