Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, orden de actuación y cómo verlo en directo

Este viernes se celebra el que para muchos es el evento más espectacular de todo el Carnaval. El Parque de Santa Catalina se prepara para recibir a los 12 aspirantes que lucharán por alzarse con la corona de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El espectáculo más transgresor de las fiestas podrá seguirse tanto en las islas como desde la Península.

Los finalistas de esta edición son: Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon.

Si no has conseguido entrada para asistir al Parque de Santa Catalina, podrás seguir el certamen desde casa. Desde las 21:00 horas de este viernes 20 de febrero, Las Palmas de Gran Canaria se llenará de fantasía para dar comienzo al evento más especial del Carnaval de ‘Las Vegas’.

Así será la Gala Drag Queen 2026

La Gala Drag Queen, que en 2026 celebra su 50 aniversario, se ha consolidado como una de las grandes veladas del programa y como uno de los principales rasgos distintivos del Carnaval capitalino en su proyección exterior. Se trata del certamen Drag con más arraigo y una reivindicación del carácter abierto, diverso y transgresor de las fiestas.

La gala estará presentada por Tomás Galván, Miss Claudia y Mingo Ávila. Durante la preselección, el azar decidió el orden de salida de los 12 participantes que competirán esta noche por el título.

Dónde ver la Gala Drag en directo

La Gala Drag Queen podrá seguirse en directo con todas las actuaciones y conocer en tiempo real al ganador de esta edición.

Como ocurre cada año, el Parque de Santa Catalina vivirá una de sus noches más emocionantes ante un público que agota siempre las entradas para la gran noche de las plataformas.