Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: orden de actuación

La gala arrancará a las 21:00 horas aquí, en el Parque Santa Catalina, y podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y Televisión Española, además de en LA PROVINCIA / DLP
Muy buenos días desde el Parque Santa Catalina, corazón palpitante del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí ya se siente ese cosquilleo inconfundible de las grandes noches, esa mezcla de ilusión, nervios y purpurina que anuncia que algo extraordinario está a punto de suceder. Este viernes no será un viernes cualquiera. Será el día de la Gala Drag Queen. La ciudad ha amanecido con brillo en el aire y expectación en cada esquina, mientras en los camerinos se ultiman detalles y las plataformas esperan su momento para conquistar el escenario.
Tras la preselección de hace unas semanas, todo está preparado para que en la noche, desde las 21:00 horas, los doce finalistas lo den absolutamente todo: Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon. Prometen fantasía sin límites, coreografías milimetradas y un espectáculo que, como cada año, aspira a dejar huella.
El premio de la Gala Drag Queen incorpora por primera vez una gira nacional con This is Drag
El inconfundible estilo del drag canario se abre al público de la Península. Lo hace por todo lo alto, con plataformas y brillo propio, gracias a una de las novedades que poco a poco va desgranando el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Por primera vez en estas fiestas, el premio al artista que empuñe el cetro en la Gala Drag Queen incluirá una gira por España de la mano de This is Drag, que llevará el talento canario a los grandes escenarios del territorio nacional.
This is Drag es la fiesta drag número uno que viaja por todo el país para ofrecer una gran variedad de shows del mundo del transformismo. En este caso, sin embargo, solo uno de los doce aspirantes a reinona del Carnaval de la ciudad logrará hacerse un hueco entre los artistas de la cartelera de 2026.
Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario y cómo verlo en directo
El Parque de Santa Catalina acogerá a los doce aspirantes a la corona Drag Queen, en una gala que celebra su 50 aniversario, y podrá seguirse en vivo
Turquía, la despensa de los diseñadores del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Año tras año, cuando aterriza el Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, lo hace con un inconfundible aluvión de color y brillo. Aunque sus seguidores ya lo han tomado por costumbre, no es algo fácil de conseguir: las mentes creativas que dan forma a las carnestolendas y a sus trajes más icónicos recorren miles de kilómetros en busca de inspiración y materiales únicos con colores vibrantes. Para ello, Turquía es el destino idóneo. Sus calles y bazares rebosantes de telas, bisuterías y objetos decorativos son un detonador de la originalidad de los diseñadores, que regresan a casa cargados con 50, 80 o 100 kilos de ideas en las maletas.
Manuel Encinoso, Isidro J. Pérez e Iván Artiles son algunos de los diseñadores que llevan años vistiendo el Carnaval capitalino. Sus trajes, que acumulan diversos premios en distintas galas, incorporan multitud de materiales que traen ellos mismos o que encargan del país de Oriente Medio, combinados con las telas y bisuterías de negocios locales como El Kilo de San Bernardo, que consideran una especie de segunda casa.
La gala arrancará a las 21:00 horas del viernes aquí, en el Parque Santa Catalina, y podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y Televisión Española. Pero la realidad es que el ambiente ya empieza a calentar motores desde primera hora: técnicos ultimando cada detalle, el escenario preparado para brillar y el público contando las horas para que se levante el telón.
Y atención, porque cuando se apague el último foco la fiesta no se detiene. A las 00:00 horas dará comienzo la Noche de Carnaval.
Este Martes de Carnaval es el turno de la cantera. La Cabalgata Infantil llena de color y fantasía las calles de Las Palmas de Gran Canaria, con pequeñas mascaritas, carrozas temáticas y la Reina Infantil como protagonistas. Es uno de los planes más recomendables para familias que buscan un Carnaval diurno, alegre y seguro.
Tras la cabalgata, el ambiente se traslada al Carnaval de Día, una fórmula que en los últimos años ha ganado peso en la programación oficial. Conciertos, DJ, disfraces y ambiente festivo bajo el sol en la zona de Santa Catalina convierten el martes en una jornada continua.
Muy buenos días desde el Parque Santa Catalina, donde este Martes de Carnaval ya se respira ese cosquilleo inconfundible de las grandes citas. Este viernes no será un viernes cualquiera. Es el día de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y la ciudad ha amanecido envuelta en purpurina, expectación y ese nervio previo que solo provocan las noches históricas.
