Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: orden de actuación

El inconfundible estilo del drag canario se abre al público de la Península. Lo hace por todo lo alto, con plataformas y brillo propio, gracias a una de las novedades que poco a poco va desgranando el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Por primera vez en estas fiestas, el premio al artista que empuñe el cetro en la Gala Drag Queen incluirá una gira por España de la mano de This is Drag, que llevará el talento canario a los grandes escenarios del territorio nacional.

This is Drag es la fiesta drag número uno que viaja por todo el país para ofrecer una gran variedad de shows del mundo del transformismo. En este caso, sin embargo, solo uno de los doce aspirantes a reinona del Carnaval de la ciudad logrará hacerse un hueco entre los artistas de la cartelera de 2026.

Lea más