Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: orden de actuación de los candidatos

La Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 ya tiene definido su orden de participación. El evento, uno de los actos más emblemáticos de las carnestolendas capitalinas, se celebrará el próximo 20 de febrero a las 21.00 horas en el Parque de Santa Catalina, epicentro festivo de la ciudad.

Con 28 años de trayectoria, que se cumplen este año, la gala se ha consolidado como una de las grandes citas del programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Desde 1998, el certamen drag ha otorgado una identidad propia al carnaval capitalino y se ha convertido en uno de sus principales reclamos exteriores.

Orden de actuación de los 12 aspirantes

Tras la preselección y el sorteo correspondiente, los doce candidatos que competirán por el cetro drag en 2026 actuarán en el siguiente orden: Ávalon, Ego, Sequins, Vilanz, Yshia Taisma, Hefesto, Ígnea, Eiko, Ácrux, Shíky, Vintash y La Tacones.

Todos ellos se han ganado el pase a la final en una fase previa que cada año despierta expectación entre el público. La elección pondrá fin al reinado actual de Drag Ármek (Drag Queen 2025) y proclamará a la nueva figura que representará al carnaval en actos promocionales y eventos dentro y fuera del Archipiélago.

El ganador de esta edición formará parte además de la gira This is Drag, espectáculo vinculado al universo televisivo de Drag Race España, protagonizado por artistas de su quinta temporada.

Presentadores y obertura multitudinaria

La conducción de la gala volverá a estar de la mano de la actriz Yanely Hernández y el presentador Roberto Herrera, habituales en esta cita. El espectáculo arrancará con una obertura titulada ‘La ciudad encendida’, que reunirá sobre el escenario a unas 800 personas, en una de las puestas en escena más ambiciosas del programa de este año.

La organización prevé un despliegue técnico acorde a la dimensión del evento, que cada edición combina música, coreografías, humor y escenografías de gran formato.

Presentación de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, patrocinada por el Corte Inglés. / A. L. P. G. C.

Un formato único y con sello propio

El drag canario ha desarrollado un estilo diferenciado dentro del panorama internacional. Lejos de limitarse a la estética tradicional del transformismo, los aspirantes se suben a plataformas de gran altura para ejecutar coreografías complejas, cambios de vestuario espectaculares y números musicales que integran narrativa, crítica social e ironía.

El certamen ha sido seguido y comentado a lo largo de los años por figuras destacadas del sector. En 2008, el artista estadounidense RuPaul participó como invitado en la gala, en una visita que dejó huella en la ciudad. Un año después se estrenó en Estados Unidos el formato televisivo que acabaría convirtiéndose en fenómeno global.

La Gala Drag Queen celebró en 2023 su 25 aniversario y este 2026 cumple 28 años de trayectoria. Desde sus primeras ediciones ha agotado entradas en tiempo récord. En esta ocasión, la venta digital se cerró en apenas cuatro minutos, mientras que la taquilla física volvió a registrar largas colas de seguidores que esperaron durante horas para conseguir una localidad.

Retransmisión nacional e internacional

La gala podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y RTVE, tanto en emisión convencional como en sus plataformas digitales, como RTVE Play y Canarias Play. La retransmisión, que también se podrá seguir en directo en www.laprovincia.es, comenzará a las 21.00 horas (GMT+0) y permitirá que el espectáculo sea seguido desde distintos puntos del país y del extranjero.

La dimensión mediática del evento refuerza su proyección turística y cultural, convirtiéndolo en uno de los actos más vistos del calendario festivo insular.

Un fin de semana de celebración en la calle

La elección del nuevo Drag Queen no será el único atractivo del fin de semana. La ciudad prolongará la celebración con conciertos y actuaciones en espacios como Manuel Becerra, la plaza de La Luz y la calle Poeta Agustín Millares Sall, donde la música se extenderá hasta las 05.00 horas.

Además, el sábado 21 de febrero el recinto de Santa Catalina acogerá una matinal familiar con actuaciones musicales, pensada para un público diverso y en un ambiente más cercano.

Un referente cultural del Carnaval

La Gala Drag Queen se ha convertido en uno de los rasgos distintivos del carnaval capitalino y en una expresión del carácter abierto, diverso y transgresor de estas fiestas. Su impacto trasciende lo festivo y se proyecta como símbolo cultural de la ciudad.

Con el Parque de Santa Catalina como escenario y doce aspirantes dispuestos a ofrecer espectáculo, la noche del 20 de febrero volverá a situar a Las Palmas de Gran Canaria en el centro del mapa carnavalero internacional.