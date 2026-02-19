Roberto Herrera y Yanely Hernández repiten como presentadores en una Gala Drag Queen llena de hermetismo y sorpresas

La Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a los orígenes en el 50 aniversario del Carnaval. Roberto Herrera y Yanely Hernández, dos rostros que forman parte de la historia de esta gala, serán los maestros de ceremonias que conducirán este viernes la cita más esperada de las carnestolendas capitalinas. Santa Catalina será testigo de una noche llena de sorpresas envuelta por un manto de secretismo, de la que aún se desconocen los artistas invitados, en la que 12 aspirantes se dejarán la piel y las lentejuelas por hacerse con el trono de reinona.

Los candidatos por orden de participación, establecido por sorteo en la preselección, son los siguientes: Ávalon, Ego, Sequins, Vilanz, Yshia Taisma, Hefesto, Ígnea, Eiko, Ácrux, Shíky, Vintash y La Tacones. El espectáculo, patrocinado por El Corte Inglés, dará comienzo a las 21:00 horas y se retransmitirá en directo a través de Televisión Canaria y Televisión Española.

Los detalles de la obertura

El concejal de Carnaval, Héctor Alemán, desgranó los pocos detalles que ya se han desvelado sobre la gala, que comenzará con una obertura titulada 'La ciudad encendida' en la que participarán 800 personas sobre el escenario.

Con el brillo y las plataformas de transformistas canarios y bajo la batuta del director artístico, Josué Quevedo, el escenario se convertirá en un gran homenaje a algunas de las personalidades más destacadas que han contribuido a construir la melodía de Las Vegas, incluyendo nombres como Freddie Mercury, Tina Turner, Jennifer López, Lady Gaga, Elton John o Cher.

Los maestros de ceremonias

A los mandos del acto estarán Roberto Herrera y Yanely Hernández, quienes acumulan una trayectoria de 16 y cinco años presentando esta gala, respectivamente. Herrera, además, fue el maestro de ceremonias en el año 1998, nada menos que la primera vez que se celebraba la Gala Drag Queen en Las Palmas de Gran Canaria.

Herrera destacó la "ilusión" con la que recibe el poder presentar de nuevo una gala por la que se siente "eternamente agradecido" tanto personal como profesionalmente. Asimismo, matizó que ellos mismos ignoran muchos de los detalles del acto, lo cual garantiza una noche de emociones.

Por su parte, Hernández expresó que este es el acto del Carnaval por el que siente más cariño. "Es un lujo volver a dar paso a los drags a los que admiro en este escenario y ejercer de anfitriona para los míos, aquí en casa, en mi tierra, en mi ciudad, y en la gala que más repercusión suele tener a nivel nacional e internacional", relató.

Sin pistas sobre los artistas invitados

Sobre los artistas invitados, Alemán apenas adelantó que darán un "gran espectáculo", sin aventurarse a decir si se trata de cantantes a nivel nacional o internacional. También el jurado profesional, escogido por la dirección artística del Carnaval, se desvelará en la noche de este viernes, así como los porcentajes de votos.

Como novedad este año, el candidato que consiga alzarse con el cetro se irá de gira por grandes escenarios de toda España con el espectáculo This is Drag. Además, recibirá el premio simbólico de 1.000 euros –mucho menos de lo que cuesta cualquier fantasía– y el gran escaparate que supone un evento de esta talla.

La emoción del público

Alemán relató que este es "uno de los actos más esperados y conocidos" del Carnaval capitalino, que "desde el año 1998 nos viene emocionando con el espectáculo y el talento de nuestros drags".

Así, año tras año, la gente sigue acampando en Santa Catalina para hacerse con unas entradas que siguen agotándose en cuestión de minutos. Gracias a una cita que combina "humor con reivindicación", el concejal concluyó que "se ha erigido una ciudad con mucha diversidad y libertad".