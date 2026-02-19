El PSOE de Arrecife critica la gestión municipal del Carnaval y acusa a PP y CC de “desorganización”

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife critica la organización del Carnaval en la capital lanzaroteña. La formación acusa al alcalde, Yonathan de León, y al concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, de haber gestionado la celebración con improvisación y falta de planificación.

La portavoz socialista, Cristina Duque, sostiene que la implicación de la ciudadanía y de los colectivos carnavaleros fue determinante para que los actos salieran adelante. Según señala, el trabajo de murgas y asociaciones “evitó que la situación derivara en un fracaso mayor” en una de las fiestas más arraigadas de la ciudad.

Señalamientos sobre retrasos y cambios de última hora

El PSOE afirma que la organización estuvo marcada por decisiones adoptadas con escaso margen de tiempo. Entre los aspectos cuestionados figuran la firma de contratos en fechas próximas a la celebración de los actos, la comunicación tardía con pregoneros y la incertidumbre sobre el lugar de celebración de las galas hasta pocos días antes.

La formación también alude a conciertos anunciados que, según su versión, no contaban con la correspondiente consignación presupuestaria. Asimismo, menciona problemas con proveedores cuyos contratos no llegaron a ejecutarse.

Uno de los momentos más tensos, de acuerdo con la denuncia socialista, se produjo en el ámbito del concurso de murgas. El PSOE asegura que algunas agrupaciones llegaron a plantearse no actuar y limitar su participación a la lectura de un comunicado conjunto sobre el escenario. Finalmente, el certamen se celebró con cinco murgas participantes.

Críticas a la política festiva municipal

En su valoración, el grupo socialista contrapone la organización del Carnaval con otras iniciativas impulsadas durante el último año por el grupo de gobierno. Según su análisis, el Ejecutivo local habría destinado recursos a eventos que consideran ajenos a la tradición local, mientras que el Carnaval no habría recibido la misma atención.

El PSOE cuestiona la planificación general del área de Fiestas y se pregunta por la dirección política del Ayuntamiento en esta materia.

Polémica sobre el recinto ferial y Agramar

Otro de los puntos señalados por el PSOE se refiere al uso del recinto de Agramar para la celebración de eventos. Los socialistas recuerdan declaraciones realizadas al inicio del mandato por el concejal de Fiestas en relación con el traslado del recinto ferial debido al proyecto del Palacio de Congresos.

Según la formación, la reciente utilización de una carpa en ese espacio evidencia contradicciones en las explicaciones ofrecidas anteriormente.

El PSOE también lamenta que, según su versión, no se facilitara la retransmisión del desfile de carrozas del Carnaval. Consideran que esta decisión limitó la difusión de uno de los actos centrales de la programación.