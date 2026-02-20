El Carnaval de Arucas 2026 ya tiene sus seis murgas finalistas
La Gran Final del Concurso de Murgas se celebrará este viernes, a las 20:30 horas, en la Plaza de San Juan
El Carnaval de Arucas 2026 ya conoce a sus seis murgas finalistas, que lucharán por el primer premio este viernes, a las 20:30 horas, en el escenario de la Plaza de San Juan. Quien se subirá a recoger su premio a Mejor Vestuario, será la agrupación "Lady´s Chancletas", reconocimiento que se conoció este jueves, en la segunda fase del Concurso de Murgas del Carnaval.
El orden de participación de las seis murgas finalistas, obtenido por sorteo, será:
1. "Los Chancletas"
2. "Los Majaderos"
3. "Los Chacho tú"
4. "Los Nietos de SaryMánchez"
5. "Las Crazy Trotas"
6. " Los Trapasones"
El primer premio del Concurso de Murgas del Carnaval de Arucas 2026 a la "Mejor Interpretación" está dotado con 1.000 euros; el segundo premio con 500 euros; y un tercer premio remunerado con 300 euros.
El premio al "Mejor Vestuario", conocido este jueves durante la segunda fase del concurso de murgas, será la agrupación femenina "Lady´s Chancletas", que recogerá el galardón, dotado con 200 euros, este viernes, en el escenario de la final del Concurso de Murgas del Carnaval de Arucas 2026, en la Plaza de San Juan.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos