El Carnaval de Arucas 2026 ya tiene sus seis murgas finalistas

El Carnaval de Arucas 2026 ya conoce a sus seis murgas finalistas, que lucharán por el primer premio este viernes, a las 20:30 horas, en el escenario de la Plaza de San Juan. Quien se subirá a recoger su premio a Mejor Vestuario, será la agrupación "Lady´s Chancletas", reconocimiento que se conoció este jueves, en la segunda fase del Concurso de Murgas del Carnaval.

El orden de participación de las seis murgas finalistas, obtenido por sorteo, será:

1. "Los Chancletas"

2. "Los Majaderos"

3. "Los Chacho tú"

4. "Los Nietos de SaryMánchez"

5. "Las Crazy Trotas"

6. " Los Trapasones"

El primer premio del Concurso de Murgas del Carnaval de Arucas 2026 a la "Mejor Interpretación" está dotado con 1.000 euros; el segundo premio con 500 euros; y un tercer premio remunerado con 300 euros.

El premio al "Mejor Vestuario", conocido este jueves durante la segunda fase del concurso de murgas, será la agrupación femenina "Lady´s Chancletas", que recogerá el galardón, dotado con 200 euros, este viernes, en el escenario de la final del Concurso de Murgas del Carnaval de Arucas 2026, en la Plaza de San Juan.