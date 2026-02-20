El Carnaval Infantil llena de color y ritmo el casco de la Villa de Moya

La Villa de Moya ha vivido en la mañana de hoy una explosión de alegría, música y color con la celebración del Carnaval Infantil, que ha contado con la participación de los seis centros escolares del municipio. Cientos de niños y niñas han recorrido las calles del casco histórico transformados en piratas, acróbatas, personajes del circo y figuras inspiradas en Las Vegas, las tres temáticas escogidas este año.

El pasacalles infantil se convirtió en un espectáculo que llenó de ritmo el casco del municipio y que sirvió como pistoletazo de salida a un fin de semana cargado de actividades carnavaleras. El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que "el Carnaval Infantil refleja la implicación de toda la comunidad educativa y el entusiasmo de nuestros niños y niñas. Ver las calles llenas de vida es la mejor manera de comenzar el fin de semana grande de nuestro Carnaval".

Por su parte, el concejal de Festejos, Octavio Suárez, subrayó que "este pasacalles demuestra el gran trabajo previo realizado por los centros escolares y las familias. El Carnaval es convivencia, participación y sobre todo es disfrute, y hoy lo hemos vuelto a comprobar y a vivir siendo un anticipo de lo que nos espera el fin de semana".

La programación continuará mañana, sábado, en el Pórtico de la Iglesia con las actuaciones de la Escuela de Baile Moderno Suna Jiménez y el Club GADAE – MOYA. A continuación, se celebrará el pasacalles participativo que contará con la participación de diferentes colectivos deportivos, escolares, lúdicos y culturales, que recorrerá el trayecto desde la Iglesia hasta el parque Pico Lomito. Será en este espacio donde se desarrollen las actuaciones musicales de DJ Promaster, Grupo Arena, Tutto Durán y Grupo Bomba, que pondrán el broche festivo a la jornada del sábado.

El Carnaval continuará el domingo con la celebración de la Feria Artesanal y Comercial 'Villa de Moya en Carnaval', una cita pensada para disfrutar en familia, que contará con música en directo y atracciones infantiles, reforzando así la apuesta municipal por dinamizar el comercio local y ofrecer propuestas de ocio para todas las edades.

La Villa de Moya convierte a su Carnaval en punto de encuentro para vecinos y visitantes, donde tradición, participación y diversión se dan la mano.