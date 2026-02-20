En Directo
Directo Carnaval
Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Nayra Bajo de Vera
Roberto Herrera y Yanely Hernández repiten como presentadores en una Gala Drag Queen llena de hermetismo y sorpresas
La Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria mantiene el secretismo sobre los artistas invitados
Aránzazu Fernández
Arrecife despide el Carnaval 2026 con un multitudinario entierro del Pejín y la Sardina en El Reducto
La murga infantil Los Noveleros y la Afilarmónica Los Simplones fueron las encargadas de portar las figuras principales del Entierro, en un desfile que recorrió la Avenida Marítima
Nayra Bajo de Vera
Drag Ego lleva los problemas de la educación a la Gala Drag Queen: "Hay que ser estratega para divertir y concienciar"
El artista actuará en la Gala Drag Queen con el espectáculo ‘¡Ay chiqullas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI’, una mezcla entre humor y crítica
Nayra Bajo de Vera
Eiko dice adiós a la Gala Drag Queen después de 20 años: "Quiero retirarme con un buen número pero seguiré vinculado al Carnaval"
El artista actuará en la Gala Drag Queen con 'Objeto volador no identificado', un espectáculo lleno de color enhebrado alrededor del personaje de Stitch
La Provincia
La sardina arde en Agüimes e Ingenio entre tambores
La fiesta continúa en los municipios con concurso de disfraces, noches parranderas y el carnaval del mundo
Folclore y piñata en la Plaza de España para reivindicar las raíces del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
La Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria acoge este sábado 21 de febrero, a partir de las 11.00 horas, el encuentro Carnaval Tradicional, una cita promovida por Turismo LPA que busca recuperar las manifestaciones más vinculadas al origen histórico de la fiesta en la capital grancanaria. Noticia completa aquí.
Johanna Betancor Galindo
Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario y cómo verlo en directo
Este viernes se celebra el que para muchos es el evento más espectacular de todo el Carnaval. El Parque de Santa Catalina se prepara para recibir a los 12 aspirantes que lucharán por alzarse con la corona de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El espectáculo más transgresor de las fiestas podrá seguirse tanto en las islas como desde la Península. Más información.
Gretel Morales Lavandero
Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: "Existe una desconexión evidente"
El sector cultural de Las Palmas de Gran Canaria se planta (otra vez) ante el gasto del Carnaval. Una carta abierta dirigida a la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, critica el alto presupuesto de la fiesta, mientras advierte de que el sector cultural local perece. Los colectivos ponen como ejemplo los 1,4 millones de euros que costará la actuación de Marc Anthony, el concierto más caro de la historia de la celebración. "Evidencia una apuesta por el espectáculo de alto impacto mediático frente al fortalecimiento estructural del sector cultural local", lamentan. Más información.
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cierra el puente con 4.500 kilos de basura y sin incidencias
El Carnaval de Las Vegas de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado la noche del lunes y la jornada del martes sin incidentes destacables en materia de seguridad y emergencias, según el balance municipal del dispositivo desplegado en las zonas de mayor afluencia. Más información.
La Provincia
Concurso de Disfraces Infantiles en el Carnaval de Arrecife: premios para la televisión de los años 80 y 90 y las 'Cacatúas'
En cuanto a los grupos, el premio principal recayó sobre el grupo ‘Reino Hielo’, que ofreció una interpretación fantástica del popular universo de Frozen
