Carnaval de Las Palmas 2026
Encuesta: ¿Cuál es tu candidata favorita a Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026?
Doce drags se baten en duelo para convertirse en la reinona de la fiesta este viernes a partir de las 21.00 horas
Directo Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
