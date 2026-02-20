Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026Asesinato en TenerifeReina Sofía en Gran CanariaCementerios Las PalmasAiram La PalmaAntonio OrtegaAtraco en Gran Canaria
instagramlinkedin

Carnaval de Las Palmas 2026

Directo Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario y orden de actuación

El Parque de Santa Catalina acoge a los doce aspirantes a la corona Drag Queen, en una gala que celebra su 50 aniversario, y podrá seguirse en vivo

Directo Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / Televisión Canaria

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

Este viernes se celebra el que para muchos es el evento más espectacular de todo el Carnaval. El Parque de Santa Catalina se prepara para recibir a los 12 aspirantes que lucharán por alzarse con la corona de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El espectáculo más transgresor de las fiestas podrá seguirse tanto en las islas como desde la Península.

Los finalistas de esta edición son: Drag VilanzDrag ÁcruxDrag ÍgneaDrag ShíkyDrag Vintash, Drag EikoDrag SequinsDrag La TaconesDrag HefestoDrag Ego, Drag Yshia TaismaDrag Avalon

Ahora que ya conoces a la finalista, puedes decirnos cuál es tu favorita:

Si no has conseguido entrada para asistir al Parque de Santa Catalina, podrás seguir el certamen desde casa. Desde las 21:00 horas de este viernes 20 de febrero, Las Palmas de Gran Canaria se llenará de fantasía para dar comienzo al evento más especial del Carnaval de ‘Las Vegas’.

Entrevista exclusiva a Josué Quevedo, director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Entrevista exclusiva a Josué Quevedo, director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Adolfo Rodríguez

Así es la Gala Drag Queen 2026

La Gala Drag Queen, que en 2026 celebra su 50 aniversario, se ha consolidado como una de las grandes veladas del programa y como uno de los principales rasgos distintivos del Carnaval capitalino en su proyección exterior. Se trata del certamen Drag con más arraigo y una reivindicación del carácter abierto, diverso y transgresor de las fiestas.

La gala estará presentada por Tomás Galván, Miss Claudia y Mingo Ávila. Durante la preselección, el azar decidió el orden de salida de los 12 participantes que competirán esta noche por el título.

Dónde ver la Gala Drag en directo

La Gala Drag Queen podrá seguirse en directo con todas las actuaciones y conocer en tiempo real al ganador de esta edición.

Noticias relacionadas y más

En Directo
Ver más

Como ocurre cada año, el Parque de Santa Catalina vivirá una de sus noches más emocionantes ante un público que agota siempre las entradas para la gran noche de las plataformas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: orden de actuación, hora de comienzo

Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: orden de actuación, hora de comienzo

Directo Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario y orden de actuación

Directo Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario y orden de actuación

Roberto Herrera y Yanely Hernández repiten como presentadores en una Gala Drag Queen llena de hermetismo y sorpresas

Roberto Herrera y Yanely Hernández repiten como presentadores en una Gala Drag Queen llena de hermetismo y sorpresas

El Carnaval Infantil llena de color y ritmo el casco de la Villa de Moya

El Carnaval Infantil llena de color y ritmo el casco de la Villa de Moya

Teguise se prepara para su carnaval mexicano en la Villa, Costa Teguise y La Graciosa

Teguise se prepara para su carnaval mexicano en la Villa, Costa Teguise y La Graciosa

Los Serenquenquenes y ‘Los Calaíta’ se ganan al público de Agüimes con humor y desparpajo

Los Serenquenquenes y ‘Los Calaíta’ se ganan al público de Agüimes con humor y desparpajo

El Carnaval de Arucas 2026 ya tiene sus seis murgas finalistas

El Carnaval de Arucas 2026 ya tiene sus seis murgas finalistas

Josué Quevedo: “La unión del pueblo en defensa del carnaval es clave frente a una minoría que quiere lo contrario”

Josué Quevedo: “La unión del pueblo en defensa del carnaval es clave frente a una minoría que quiere lo contrario”
Tracking Pixel Contents