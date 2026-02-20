Directo Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario y orden de actuación

Este viernes se celebra el que para muchos es el evento más espectacular de todo el Carnaval. El Parque de Santa Catalina se prepara para recibir a los 12 aspirantes que lucharán por alzarse con la corona de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El espectáculo más transgresor de las fiestas podrá seguirse tanto en las islas como desde la Península.

Los finalistas de esta edición son: Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon.

Ahora que ya conoces a la finalista, puedes decirnos cuál es tu favorita:

¿Cuál es tu candidata a Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria favorita?

Si no has conseguido entrada para asistir al Parque de Santa Catalina, podrás seguir el certamen desde casa. Desde las 21:00 horas de este viernes 20 de febrero, Las Palmas de Gran Canaria se llenará de fantasía para dar comienzo al evento más especial del Carnaval de ‘Las Vegas’.

Adolfo Rodríguez

Así es la Gala Drag Queen 2026

La Gala Drag Queen, que en 2026 celebra su 50 aniversario, se ha consolidado como una de las grandes veladas del programa y como uno de los principales rasgos distintivos del Carnaval capitalino en su proyección exterior. Se trata del certamen Drag con más arraigo y una reivindicación del carácter abierto, diverso y transgresor de las fiestas.

La gala estará presentada por Tomás Galván, Miss Claudia y Mingo Ávila. Durante la preselección, el azar decidió el orden de salida de los 12 participantes que competirán esta noche por el título.

Dónde ver la Gala Drag en directo

La Gala Drag Queen podrá seguirse en directo con todas las actuaciones y conocer en tiempo real al ganador de esta edición.

En Directo

Horas para que se apaguen las luces. Para que suene el primer golpe musical. Para que las plataformas empiecen a temblar sobre el escenario.Y cuando eso ocurra… Las Palmas volverá a demostrar por qué el Drag aquí no es solo Carnaval. Es historia viva que te contaremos en LA PROVINCIA,

El jurado profesional también permanece en secreto. Los porcentajes de voto se conocerán esta misma noche. Todo está medido para que la sorpresa sea total. Y es que la Gala Drag Queen no es solo espectáculo. Nunca lo ha sido. Desde 1998 mezcla humor, reivindicación y libertad hasta convertirse en uno de los actos más reconocibles del Carnaval capitalino dentro y fuera de España. Cada año las entradas vuelan en minutos y la gente sigue acampando en Santa Catalina para no perderse una cita que ya forma parte de la identidad de la ciudad. Lo resume el concejal de Carnaval, Héctor Alemán: una gala que emociona porque ha ayudado a construir una ciudad diversa y libre.

Un escenario blindado por el secreto donde nadie sabe todavía quiénes serán los artistas invitados. Ni siquiera los propios presentadores conocen todos los detalles. Y eso, lejos de preocupar, aumenta la expectativa. Porque cuando el Carnaval guarda silencio… suele ser porque está preparando algo grande. A las 21:00 horas, con retransmisión en directo por Televisión Canaria y TVE, arrancará el espectáculo patrocinado por El Corte Inglés. Y no será una apertura cualquiera. La obertura, titulada ‘La ciudad encendida’, reunirá a nada menos que 800 personas sobre el escenario, una declaración de intenciones para una gala que quiere celebrar medio siglo de Carnaval mirando a Las Vegas… pero con alma canaria. Bajo la dirección artística de Josué Quevedo, el recinto se transformará en un homenaje vibrante a iconos que marcaron generaciones: Freddie Mercury, Tina Turner, Jennifer López, Lady Gaga, Elton John o Cher. Música, espectáculo y exceso entendido como arte. Porque aquí el brillo nunca es superficial: es identidad.

Quedan horas. Literalmente horas. Y en Santa Catalina ya se respira algo distinto. Las plataformas aún no han pisado el escenario, las lentejuelas siguen guardadas bajo llave y el secretismo continúa siendo absoluto… pero Las Palmas de Gran Canaria está a punto de vivir una de esas noches que no se cuentan: se recuerdan. Porque la Gala Drag Queen regresa hoy a sus orígenes en pleno 50 aniversario del Carnaval, y lo hace mirando directamente a su propia historia. Al frente estarán Roberto Herrera y Yanely Hernández, dos nombres que no solo presentan la gala: la representan. Herrera, maestro de ceremonias desde aquella primera edición de 1998, vuelve a casa. Yanely, convertida ya en una anfitriona imprescindible, promete emoción desde el primer minuto.

Como ocurre cada año, el Parque de Santa Catalina vivirá una de sus noches más emocionantes ante un público que agota siempre las entradas para la gran noche de las plataformas.