Carnaval de Las Palmas 2026
Directo Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario y orden de actuación
El Parque de Santa Catalina acoge a los doce aspirantes a la corona Drag Queen, en una gala que celebra su 50 aniversario, y podrá seguirse en vivo
Directo Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
Este viernes se celebra el que para muchos es el evento más espectacular de todo el Carnaval. El Parque de Santa Catalina se prepara para recibir a los 12 aspirantes que lucharán por alzarse con la corona de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El espectáculo más transgresor de las fiestas podrá seguirse tanto en las islas como desde la Península.
Los finalistas de esta edición son: Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon.
Ahora que ya conoces a la finalista, puedes decirnos cuál es tu favorita:
Si no has conseguido entrada para asistir al Parque de Santa Catalina, podrás seguir el certamen desde casa. Desde las 21:00 horas de este viernes 20 de febrero, Las Palmas de Gran Canaria se llenará de fantasía para dar comienzo al evento más especial del Carnaval de ‘Las Vegas’.
Así es la Gala Drag Queen 2026
La Gala Drag Queen, que en 2026 celebra su 50 aniversario, se ha consolidado como una de las grandes veladas del programa y como uno de los principales rasgos distintivos del Carnaval capitalino en su proyección exterior. Se trata del certamen Drag con más arraigo y una reivindicación del carácter abierto, diverso y transgresor de las fiestas.
La gala estará presentada por Tomás Galván, Miss Claudia y Mingo Ávila. Durante la preselección, el azar decidió el orden de salida de los 12 participantes que competirán esta noche por el título.
Dónde ver la Gala Drag en directo
La Gala Drag Queen podrá seguirse en directo con todas las actuaciones y conocer en tiempo real al ganador de esta edición.
Horas para que se apaguen las luces. Para que suene el primer golpe musical. Para que las plataformas empiecen a temblar sobre el escenario.Y cuando eso ocurra… Las Palmas volverá a demostrar por qué el Drag aquí no es solo Carnaval. Es historia viva que te contaremos en LA PROVINCIA,
El jurado profesional también permanece en secreto. Los porcentajes de voto se conocerán esta misma noche. Todo está medido para que la sorpresa sea total. Y es que la Gala Drag Queen no es solo espectáculo. Nunca lo ha sido.
Desde 1998 mezcla humor, reivindicación y libertad hasta convertirse en uno de los actos más reconocibles del Carnaval capitalino dentro y fuera de España. Cada año las entradas vuelan en minutos y la gente sigue acampando en Santa Catalina para no perderse una cita que ya forma parte de la identidad de la ciudad.
Lo resume el concejal de Carnaval, Héctor Alemán: una gala que emociona porque ha ayudado a construir una ciudad diversa y libre.
Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon saben que esta noche no basta con desfilar. Aquí se viene a incendiar el escenario. A dejarse la piel, las plumas y la fantasía para conquistar el cetro de reinona.
El premio económico será simbólico —mil euros, menos de lo que cuesta cualquier fantasía—, pero el verdadero galardón es otro: una gira nacional con el espectáculo ‘This is Drag’ y un escaparate mediático capaz de cambiar carreras.
Un escenario blindado por el secreto donde nadie sabe todavía quiénes serán los artistas invitados. Ni siquiera los propios presentadores conocen todos los detalles. Y eso, lejos de preocupar, aumenta la expectativa. Porque cuando el Carnaval guarda silencio… suele ser porque está preparando algo grande.
A las 21:00 horas, con retransmisión en directo por Televisión Canaria y TVE, arrancará el espectáculo patrocinado por El Corte Inglés. Y no será una apertura cualquiera. La obertura, titulada ‘La ciudad encendida’, reunirá a nada menos que 800 personas sobre el escenario, una declaración de intenciones para una gala que quiere celebrar medio siglo de Carnaval mirando a Las Vegas… pero con alma canaria.
Bajo la dirección artística de Josué Quevedo, el recinto se transformará en un homenaje vibrante a iconos que marcaron generaciones: Freddie Mercury, Tina Turner, Jennifer López, Lady Gaga, Elton John o Cher. Música, espectáculo y exceso entendido como arte. Porque aquí el brillo nunca es superficial: es identidad.
Quedan horas. Literalmente horas. Y en Santa Catalina ya se respira algo distinto.
Las plataformas aún no han pisado el escenario, las lentejuelas siguen guardadas bajo llave y el secretismo continúa siendo absoluto… pero Las Palmas de Gran Canaria está a punto de vivir una de esas noches que no se cuentan: se recuerdan.
Porque la Gala Drag Queen regresa hoy a sus orígenes en pleno 50 aniversario del Carnaval, y lo hace mirando directamente a su propia historia. Al frente estarán Roberto Herrera y Yanely Hernández, dos nombres que no solo presentan la gala: la representan. Herrera, maestro de ceremonias desde aquella primera edición de 1998, vuelve a casa. Yanely, convertida ya en una anfitriona imprescindible, promete emoción desde el primer minuto.
Como ocurre cada año, el Parque de Santa Catalina vivirá una de sus noches más emocionantes ante un público que agota siempre las entradas para la gran noche de las plataformas.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos