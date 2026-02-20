Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: orden de actuación, hora de comienzo

Tras la preselección celebrada semanas atrás, ya está todo preparado para que esta noche, a partir de las 21:00 horas, los doce finalistas se suban al escenario y lo den absolutamente todo: Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon. Fantasía, plataformas imposibles y espectáculo garantizado.

La gala arrancará a las 21:00 horas en el Parque Santa Catalina y podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y Televisión Española, pero aquí el ambiente ya empieza a calentar motores desde primera hora. Técnicos ultimando detalles, escenario listo y público contando las horas.

Y ojo, porque cuando se apague el último foco no se acaba la fiesta: a las 00:00 horas comienza la Noche de Carnaval. Así que hoy Las Palmas no duerme. Hoy toca brillo, música y mucha, muchísima fantasía.