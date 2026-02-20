Nuevo artista en el Carnaval: las Nancys Rubias actúan en la Gala Drag Queen

La Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria vive esta noche su gran momento en el Parque Santa Catalina, y no solo con la competencia entre las 12 finalistas que llenarán de brillo y extravagancia el escenario, sino también con un invitado musical que promete encender la velada: las Nancys Rubias, la conocida banda española liderada por Mario Vaquerizo.

El evento, que comienza a las 21:00 horas, es uno de los actos más emblemáticos del Carnaval capitalino, que se ha consolidado como un símbolo de libertad, creatividad y visibilidad, con espectáculos que combinan vestuarios espectaculares, coreografías impactantes y grandes sorpresas musicales. En esta ocasión, los presentadores de la cita serán Roberto Herrera y Yanely Hernández, dos rostros que forman parte de la historia de esta gala.

Los candidatos por orden de participación, establecido por sorteo en la preselección, son los siguientes: Ávalon, Ego, Sequins, Vilanz, Yshia Taisma, Hefesto, Ígnea, Eiko, Ácrux, Shíky, Vintash y La Tacones. El espectáculo se podrá seguir a través de LA PROVINCIA, Televisión Canaria y Televisión Española.

Componentes

Las Nancys Rubias cuentan con una trayectoria de más de veinte años en la escena musical española con canciones de pop, glam, y electrónica. El grupo está compuesto por Mario Vaquerizo (Nancy Anoréxica) en la voz; Marta Vaquerizo (Nancy O), que toca el triángulo; Juan Pedro del Moral (Nancy Travesti), con la guitarra eléctrica y Miguel Balanzategui (Nancy Reagan), que se encarga del teclado y los coros, quienes se han hecho célebres por su mezcla de estilos musicales como por su estética desenfadada y teatral.