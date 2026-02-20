Nuevo artista en el Carnaval: las Nancys Rubias actúan en la Gala Drag Queen
El evento, que comenzará a las 21:00 horas, coronará al Drag Queen de 2026 entre 12 participantes
La Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria vive esta noche su gran momento en el Parque Santa Catalina, y no solo con la competencia entre las 12 finalistas que llenarán de brillo y extravagancia el escenario, sino también con un invitado musical que promete encender la velada: las Nancys Rubias, la conocida banda española liderada por Mario Vaquerizo.
El evento, que comienza a las 21:00 horas, es uno de los actos más emblemáticos del Carnaval capitalino, que se ha consolidado como un símbolo de libertad, creatividad y visibilidad, con espectáculos que combinan vestuarios espectaculares, coreografías impactantes y grandes sorpresas musicales. En esta ocasión, los presentadores de la cita serán Roberto Herrera y Yanely Hernández, dos rostros que forman parte de la historia de esta gala.
Los candidatos por orden de participación, establecido por sorteo en la preselección, son los siguientes: Ávalon, Ego, Sequins, Vilanz, Yshia Taisma, Hefesto, Ígnea, Eiko, Ácrux, Shíky, Vintash y La Tacones. El espectáculo se podrá seguir a través de LA PROVINCIA, Televisión Canaria y Televisión Española.
Componentes
Las Nancys Rubias cuentan con una trayectoria de más de veinte años en la escena musical española con canciones de pop, glam, y electrónica. El grupo está compuesto por Mario Vaquerizo (Nancy Anoréxica) en la voz; Marta Vaquerizo (Nancy O), que toca el triángulo; Juan Pedro del Moral (Nancy Travesti), con la guitarra eléctrica y Miguel Balanzategui (Nancy Reagan), que se encarga del teclado y los coros, quienes se han hecho célebres por su mezcla de estilos musicales como por su estética desenfadada y teatral.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos