Teguise se prepara para su carnaval mexicano en la Villa, Costa Teguise y La Graciosa

El Ayuntamiento de Teguise ha dado a conocer este viernes el programa del Carnaval 2026, que se desarrollará del 2 al 15 de marzo bajo una temática inspirada en México. La presentación tuvo lugar en la Casa Museo del Timple y contó con la participación de la alcaldesa, Olivia Duque, y el concejal de Festejos, Andoni Machín.

La programación se repartirá entre la Villa de Teguise, Costa Teguise y La Graciosa, con un calendario que combina tradición, música y espectáculos dirigidos a públicos de todas las edades.

Un carnaval con identidad y nuevas propuestas

Durante la presentación, la alcaldesa subrayó que el Carnaval forma parte de la identidad histórica del municipio y que sigue siendo un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Este año, además, se refuerza la programación en La Graciosa, incorporando nuevas actividades para que los residentes de la conocida como octava isla puedan disfrutar de la celebración sin salir de su entorno.

Por su parte, el concejal de Festejos destacó el carácter participativo de la agenda, que incluye pasacalles, actuaciones de murgas y comparsas, gala Drag, cosos y verbenas.

Programa en Costa Teguise y la Villa

Los actos arrancarán el lunes 2 de marzo en Costa Teguise con el pasacalle Ritmo y Armonía, que recorrerá la avenida de Las Cucharas con la participación de las comparsas Los Timanfeiros y Los Cumbacheros.

A lo largo de la semana se celebrarán encuentros de murgas infantiles y adultas. El jueves 5 de marzo tendrá lugar la Gran Gala Drag Queen, mientras que el viernes 6 se celebrará el Carnaval tradicional en la Villa de Teguise, con la participación de agrupaciones culturales procedentes de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife.

El sábado 7 de marzo se desarrollará el Gran Coso del Carnaval en Costa Teguise, con carrozas, batucadas y agrupaciones festivas. La jornada concluirá con verbena popular amenizada por varias formaciones musicales y DJs. El domingo 8 se celebrará el Pasacalle del Mercadillo y el Carnaval de Día en la Plaza de Los Leones.

La Graciosa, protagonista en la segunda semana

La programación continuará en La Graciosa del 9 al 15 de marzo. Las primeras jornadas estarán dedicadas a talleres infantiles, meriendas temáticas y pasacalles en el Centro Sociocultural Inocencia Páez y en la explanada del muelle.

El viernes 13 tendrá lugar la Gala de la Reina, uno de los actos centrales, y el sábado 14 se celebrará el Coso del Carnaval, que recorrerá las principales calles hasta finalizar en la explanada portuaria.

El cierre llegará el domingo 15 con el tradicional Entierro de la Sardina, símbolo del final de las fiestas, acompañado de un asadero popular y actuación de mariachis, en sintonía con la temática mexicana elegida este año.