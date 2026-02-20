Los Serenquenquenes y ‘Los Calaíta’ se ganan al público de Agüimes con humor y desparpajo

La plaza del Rosario vivió un lleno total este jueves 19 de febrero para celebrar la primera jornada del Encuentro de Carnavales del Mundo. El talento de Los Serenquenquenes y el ingenio desbordante de la chirigota gaditana ‘Los Calaíta’, hizo disfrutar de lo lindo a un público entregado, que rió a carcajadas en una noche llena de humor y desparpajo.

La velada arrancó con la actuación de Los Serenquenquenes, la murga más laureada de Gran Canaria, con 15 primeros premios en su palmarés, y una de las más longevas, tras 45 años sobre los escenarios. Ataviados como botones del ficticio Serenquenquenes Hotel & Resort, un exclusivo establecimiento “solo para residentes canarios”, la agrupación desplegó una ingeniosa crítica sobre la realidad turística del archipiélago, ironizando sobre cómo a veces las vacaciones son más económicas para quienes vienen de fuera que para los que viven aquí.

Desde Cádiz llegó la chirigota ‘Los Calaíta’, dirigida por Alejandro Pérez Sánchez, ‘El Peluca’, una formación que en 2025 obtuvo el primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras de Cádiz. En esta ocasión, la agrupación presentó una original parodia ambientada en una comunidad amish, con tono satírico y humor desenfadado, fiel a su estilo fresco y osado.

Nada más pisar el escenario comenzaron a provocar las risas del público, arrancando con bromas sobre el frío de Agüimes y su equipaje repleto de chanclas y bañadores. Disfrazados de amish, cantaron primero en un inglés “inventado” para, acto seguido, cambiar al español con marcado acento gaditano y relatar las peripecias de esta peculiar comunidad religiosa. Pasodobles, rumbas, popurrís y cuplés fueron la base para letras sobre la figura de la mujer, el propio carnaval o el disparatado viaje de su comunidad desde Wisconsin hasta Cádiz.

El Encuentro de Carnavales del Mundo continúa este viernes 20 de febrero en la plaza del Rosario. A las 19:00 tendrá lugar la presentación del Centro de Conservación del Patrimonio Escrito y Audiovisual del Carnaval de Canarias (CCPEACC). Posteriormente, a las 20:30, subirá al escenario la murga Las Salamandras, que celebra su 20º aniversario, y la murga Marwan Chilliqui, de Badajoz, primer premio de interpretación en el Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz, en una nueva noche que promete seguir hermanando tradiciones y acentos bajo el espíritu universal del carnaval.