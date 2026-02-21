Un Carnaval de antaño: Las Palmas de Gran Canaria homenajea las raíces populares de las fiestas

La Plaza de España en Las Palmas de Gran Canaria se ha puesto a bailar este sábado, 21 de febrero, con mascaritas, música popular y una gran piñata para celebrar el Carnaval de antaño. Tal y como se hacía en el pasado.

Se trata de una cita pensada para rescatar y poner en valor algunas de las manifestaciones más auténticas de la fiesta, bailes, músicas y ambiente popular que están en las raíces del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que se erige como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Música popular

El espectáculo ha reunido a la Orquestina Popular La Matiné, un proyecto musical que recrea el sonido de los bailes de sociedad y verbenas de mediados del siglo XX.

Carnaval de antaño / Toni Hernández

Asimismo, también han participado formaciones vinculadas al folclore y la música popular canaria, concretamente la A.F. Tamaima, la A.F. Herencia y la A.F. Parranda Tamaraceite - Los Ovejeros, que mantienen vivo el repertorio tradicional y el espíritu festivo de las parrandas y bailes de taifa.

Baile y piñata

Música de parranda y fiesta, pero también valses, pasodobles, polcas, fox-trot y otros ritmos populares han puesto a bailar al público que se acercó a la Plaza de España en la Zona Comercial Abierta de Mesa y López. Este espacio acoge, en sábados alternos, actuaciones de bailes, música y tradiciones canarias, organizadas por el Área de Turismo municipal que dirige el primer teniente de alcaldesa, Pedro Quevedo.

En esta ocasión, el espacio se ha convertido en el lugar idóneo en la ciudad para recordar el Carnaval de siempre. Además, el encuentro de disfraces populares contó con una piñata tradicional, adornada con papeles y cintas de colores, que amenizó el baile de mascaritas.