El Carnaval de Día desembarca en Gáldar

El buen ambiente y la diversión toman las calles de Gáldar con la celebración de su Carnaval de Día, una de las citas más consolidadas de las carnestolendas galdenses. La ciudad vuelve a demostrar que respira fiesta tanto en las noches más multitudinarias como en las jornadas diurnas, ofreciendo alternativas pensadas para todos los públicos.

El Carnaval de Día se ha convertido en uno de los momentos más esperados del programa, esencia de una ciudad carnavalera que se echa a la calle con su mejor disfraz para compartir la fiesta con amigos, familia y vecinos. En un ambiente animado y familiar, no faltaron la buena música, el color y la participación de la Batucada Samba Isleña, que marcó el ritmo de la jornada.

Pasacalles y música en la Plaza de Santiago

Desde el mediodía, numerosas mascaritas fueron ocupando el casco histórico al compás de batucadas y comparsas que llenaron de color los aledaños de la Plaza de Santiago. Con la fiesta ya en pleno auge, arrancó la programación musical con Muelle Viejo, cuyos ocho integrantes ofrecieron un repertorio de versiones de grandes éxitos nacionales e internacionales de pop, rock y música latina.

Uno de los imprescindibles del carnaval, el cubano Osmani García, reconocido mundialmente por temas como “El taxi”, puso ritmo y sabor a una plaza entregada que no dejó de bailar.

El broche final llegó de la mano de Aseres, incombustibles y fieles a su estilo desenfadado, transformando clásicos de siempre en un auténtico espectáculo sobre el escenario ante un público que les sigue allá donde actúan.

El Carnaval de Gáldar 2026 se despide este sábado 21 de febrero con el tradicional Entierro de la Sardina, que partirá a las 21:00 horas desde el Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos y culminará en la Plaza de Santiago con el Mogollón de la Sardina, amenizado por las orquestas La Línea y Furia Joven.

El programa completo de actos y horarios puede consultarse en https://www.galdar.es/carnaval/ y en el perfil @culturagaldar.