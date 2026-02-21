Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

La Provincia Teguise se prepara para su carnaval mexicano en la Villa, Costa Teguise y La Graciosa Del 2 al 15 de marzo, las fiestas incluirán pasacalles, concursos de murgas y drag queen, talleres y carnaval tradicional con eventos para todas las edades

Nayra Bajo de Vera Encuesta: ¿Cuál es tu candidata favorita a Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026? Doce drags se baten en duelo para convertirse en la reinona de la fiesta este viernes a partir de las 21.00 hora

Bruno Betancor Estas son las calles cerradas y dónde no podrás aparcar por el Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana El Ayuntamiento reordena la movilidad este fin de semana por las Noches de Carnaval y la Feria de Atracciones: calles cerradas, cambios en Guaguas Municipales y controles de vidrio en los accesos

Soraya Déniz Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: orden de actuación, hora de comienzo La gala arrancará a las 21:00 horas aquí, en el Parque Santa Catalina, y podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y Televisión Española, además de en LA PROVINCIA / DLP

La Provincia Nuevo artista en el Carnaval: las Nancys Rubias actúan en la Gala Drag Queen El evento, que comenzará a las 21:00 horas, coronará al Drag Queen de 2026 entre 12 participantes

Adolfo Rodríguez Josué Quevedo: “La unión del pueblo en defensa del carnaval es clave frente a una minoría que quiere lo contrario” Josué Quevedo analiza la polémica del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, su impacto en la salud mental y su visión de futuro con artistas internacionales

Nayra Bajo de Vera Roberto Herrera y Yanely Hernández repiten como presentadores en una Gala Drag Queen llena de hermetismo y sorpresas La Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria mantiene el secretismo sobre los artistas invitados

Aránzazu Fernández Arrecife despide el Carnaval 2026 con un multitudinario entierro del Pejín y la Sardina en El Reducto La murga infantil Los Noveleros y la Afilarmónica Los Simplones fueron las encargadas de portar las figuras principales del Entierro, en un desfile que recorrió la Avenida Marítima

Nayra Bajo de Vera Drag Ego lleva los problemas de la educación a la Gala Drag Queen: "Hay que ser estratega para divertir y concienciar" El artista actuará en la Gala Drag Queen con el espectáculo ‘¡Ay chiqullas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI’, una mezcla entre humor y crítica