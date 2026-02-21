Carnaval en la Villa de Moya 2026: las mascaritas llenan de color y alegría el casco histórico

La Villa de Moya vivió este sábado una intensa jornada de Carnaval marcada por el ambiente familiar, con cientos de mascaritas invadiendo las calles del casco histórico en una tarde-noche repleta de color, música y diversión.

La programación arrancó en la Plaza de la Concordia con las actuaciones de la Escuela de Baile Moderno Suna Jiménez y el Club de Gimnasia Rítmica GADAE-Moya, que ofrecieron un espectáculo cargado de ritmo y talento, congregando a numeroso público desde primeras horas de la tarde.

Pasacalles, disfraces y música en el parque Pico Lomito

A continuación, dio comienzo el pasacalles participativo, en el que tomaron parte diferentes colectivos deportivos, escolares, lúdicos y culturales del municipio. El recorrido se transformó en un auténtico desfile de alegría y creatividad, con familias enteras disfrutando del trayecto al compás de la música y mostrando originales disfraces.

Ya en el parque Pico Lomito, la celebración continuó con la sesión de DJ Promaster, que abrió paso a las actuaciones de Grupo Arena, Tutto Durán y Grupo Bomba. Los conciertos hicieron vibrar a un público entregado, reafirmando el carácter intergeneracional del Carnaval moyense.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que "el Carnaval en la Villa de Moya es una celebración pensada para compartir en familia, donde la participación de todos los vecinos y vecinas es la protagonista. Ver el casco lleno de mascaritas y buen ambiente es una muestra de ello".

Por su parte, el concejal de Festejos, Octavio Suárez, subrayó que "la implicación de todos y el comportamiento ejemplar han sido fundamentales para el éxito de la jornada. Apostamos por un Carnaval seguro, participativo y dinamizador, y todos han respondido llenando nuestras calles de alegría y color".

La fiesta continúa este domingo con la Feria Artesanal y Comercial 'Villa de Moya en Carnaval', una iniciativa destinada a dinamizar la economía local y ofrecer un espacio de encuentro que estará acompañado de música en directo y atracciones infantiles, reforzando el carácter familiar del Carnaval en el municipio.