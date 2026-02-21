La Gala Drag es el programa más visto de 2026, consiguiendo el mayor seguimiento de los tres últimos años, con una media de 143.000 espectadores

La retransmisión de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 convirtió este viernes a Televisión Canaria en la cadena líder en las Islas y situó el espectáculo como el contenido más visto del día en el archipiélago, con un 26,2% de cuota de pantalla y 249.000 espectadores.

La noche del viernes, la emisión del acto central del carnaval grancanario alcanzó una media de 143.000 espectadores, su mejor seguimiento medio desde 2023, cuando registró 151.000 espectadores. En algún momento de la retransmisión, 249.000 canarios conectaron con la Gala, lo que representa al 11,3% de la población del Archipiélago.

Por provincias, la Gala Drag logró en la de Las Palmas un 33,9% de cuota y una media de 115.000 espectadores. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife anotó un 13,5% de cuota de pantalla y una media de 28.000 espectadores.

El minuto de oro se produjo a las 22:24 horas, cuando 173.000 espectadores seguían el evento, lo que supuso un 30,4% de cuota de pantalla. En ese instante, Televisión Canaria fue la televisión más vista en las Islas y ese tramo se convirtió en el minuto más seguido de la jornada en Canarias, por delante de La 2 con un 14,4%, Antena 3 con un 8,2%, Telecinco con un 6,3%, Cuatro con un 4,2%, La 1 con un 2,9% y La Sexta con un 2,1%.

El seguimiento comenzó incluso antes de la Gala. El programa previo, '1 Hora Menos Especial Gala', obtuvo una media del 17,4% de cuota y 80.000 espectadores. Un total de 139.000 canarios contactaron con Televisión Canaria en los minutos previos para prepararse para la gran noche del carnaval.

Durante el prime time del viernes, Televisión Canaria fue la cadena más vista en las Islas. La retransmisión de la Gala Drag superó a las emisiones de todas las cadenas nacionales, que quedaron a notable distancia, y se consolidó como el contenido televisivo más seguido del día en Canarias.

Al cierre de la jornada, la cadena autonómica registró un 12,5% de cuota de pantalla, su mejor dato diario de 2026, y se situó como la cadena líder del día en las Islas, por delante de Antena 3 con un 12,3% y Telecinco con un 8,1%. A lo largo del día, 436.000 espectadores conformaron la audiencia acumulada de Televisión Canaria.

Este resultado se vio reforzado por un amplio despliegue desde el propio escenario del parque Santa Catalina, que arrancó a las 8:00 horas con el Buenos Días Canarias, comandado por Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, y acompañó a los espectadores durante toda la jornada, con conexiones en directo y seguimiento continuo de la actualidad del Carnaval.

El liderazgo de la cadena se extendió también al ámbito informativo. Telenoticias 2, con Marta Modino y Antonio Cárdenes, anotó un 16,4% de cuota de pantalla y una media de 71.000 espectadores, su mejor cuota de 2026, con una audiencia acumulada de 93.000 espectadores. Por su parte, Telenoticias 1, presentado por Fátima Plata y Fernando Timón, líder en su franja de emisión, registró un 15,8% de cuota de pantalla y una media de 53.000 espectadores, con 96.000 espectadores únicos de audiencia acumulada.

La sección de El Tiempo TN1 mantuvo el liderazgo durante su emisión y alcanzó un 14,2% de cuota de pantalla y una media de 48.000 espectadores, mientras que la sección de Deportes TN1 anotó un 13,3% de cuota de pantalla y 47.000 espectadores.

Además, el magazine 'Ponte al día' firmó un destacado 9,5% de cuota y 19.000 espectadores, con 79.000 canarios que siguieron al menos un minuto del programa. Por su parte, el programa 'Como en Casa' anotó un 11,6% de cuota de pantalla y 46.000 espectadores, su mejor cuota de febrero, y reunió a 82.000 espectadores únicos en audiencia acumulada.

Noticias relacionadas

La fortaleza de estos resultados consolida a Televisión Canaria como la referencia informativa y de entretenimiento en los grandes eventos del Archipiélago, reforzando su papel como ventana principal de las celebraciones del Carnaval y como la televisión elegida mayoritariamente por los canarios en las citas de mayor interés social.