En Directo
Carnaval de Las Palmas 2026
Revive la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
La gala, en directo, ha ofrecido una obertura especial, con un espectáculo de drags, seguido del desfile y de actuaciones de las Divas Canarias y de Las Nancys Rubias
Muy buenos días desde el Parque Santa Catalina, corazón palpitante del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí ya se siente ese cosquilleo inconfundible de las grandes noches, esa mezcla de ilusión, nervios y purpurina que anuncia que algo extraordinario está a punto de suceder. Este viernes no será un viernes cualquiera. Será el día de la Gala Drag Queen. La ciudad ha amanecido con brillo en el aire y expectación en cada esquina, mientras en los camerinos se ultiman detalles y las plataformas esperan su momento para conquistar el escenario.
Tras la preselección de hace unas semanas, todo está preparado para que en la noche, desde las 21:00 horas, los doce finalistas lo den absolutamente todo: Drag Avalon, Drag Ego, Drag Sequins, Drag Vilanz, Drag Yshia Taisma, Drag Hefesto, Drag Ígnea, Drag Eiko, Drag Ácrux, Drag Shíky, Drag Vintash ,Drag La Tacones. Prometen fantasía sin límites, coreografías milimetradas y un espectáculo que, como cada año, aspira a dejar huella.
La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
La reinona, que también se llevó el premio al mejor diseño, se irá de gira nacional con el espectáculo This is Drag
Y con esto nos despedimos hasta la Gala que viene.
Ya puedes leer la crónica de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, por Nayra Bajo de Vera y Laura de Pablo.
También tienes disponibles las fotos de la Gala de José Carlos Guerra y Andrés Cruz. Por un lado, te ofrecemos la obertura. Por otro el desfile de las drags y el resto del espectáculo.
La Tacones, Drag Queen del Carnaval de Las Palmas 2026, repite su espectáculo homenaje a Las Flores.
Ya está el veredicto en manos de los presentadores. Primero va el séquito y después el ganador
Drag Queen: La Tacones
Primer clasificado: Drag Shíky
Segundo clasificado: Drag Ácrux
Tercer clasificado: Drag Sequins
Cuarto clasificado: Drag Ígnea
Se han cerrado las líneas y "la suerte está echada", dice Yaneli.
Pero el espectáculo continúa y ahora actúan Las Nancys Rubias, con Mario Vaquerizo en el micrófono. Vaquerizo agradece que se haya contado con Las Nancys al grito de: "Viva el mariconeo".
Mientras esperamos por el veredicto, Drag Ármek se despide de su reinado con un espectáculo a la altura de una auténtica Drag Queen.
Ármek ha estado arrebatador. "Arrodíllate ante el mito canario", pide.
El espectáculo ha terminado. Llega la hora de la deliberación. Antes, llega la hora de votar al drag favorito por SMS al 928 10 10 10, con la palabra Drag seguida del número del participante.
¡Qué nervios! Yo no sabría por cuál votar.
Estamos ante el último drag de la noche.
La Tacones, Kevin Doramas Jiménez Moreno, cierra el espectáculo de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con un arranque flamenco y una maldición gitana. Su espectáculo-fantasía lleva por título: ‘¡Hoy voy a ser yo! Aunque el mundo no esté preparado...’, un diseño de Nancy Henríquez González. Representa a Clínica de fisioterapia PhysioÉlite y Carrozas José Halcón.
La flamenca se transforma en una rosa. Cante y poesía sobre el escenario, con bata de cola incluida. "Hoy voy a triunfar", declara.
Drag Vintash, Lorena Socorro Núñez, tiene una salida potente. Su espectáculo-fantasía se llama: ‘Volver a nacer’, un diseño de Kilian Betancor Falcón, para la drag más femenina. Representa a Soaldis Canarias SL.
Termina como una mariposa.
Drag Shíky, José David Batista Falcón, promete un espectáculo con mucho humor con la colaboración de Omayra Cazorla. Su fantasía: ‘Hogar, dulce hogar’, diseñada por él mismo, se hace eco de la crisis habitacional, poniendo el foco en la vivienda vacacional. Representa a Servatur Hotels.
Un discurso de defensa de Canarias en un espectáculo donde saca la bandera canaria. Suena Ay mi Gran Canaria. También sale una intervención de Roberto Herrera, hablando del talento que se ve obligado a abandonar las Islas.
Termina, diciendo: "Chacha, no hay cama pa' tanta gente".
