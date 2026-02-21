Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval de Las Palmas 2026

Revive la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La gala, en directo, ha ofrecido una obertura especial, con un espectáculo de drags, seguido del desfile y de actuaciones de las Divas Canarias y de Las Nancys Rubias

Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Soraya Déniz

Soraya Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

Muy buenos días desde el Parque Santa Catalina, corazón palpitante del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí ya se siente ese cosquilleo inconfundible de las grandes noches, esa mezcla de ilusión, nervios y purpurina que anuncia que algo extraordinario está a punto de suceder. Este viernes no será un viernes cualquiera. Será el día de la Gala Drag Queen. La ciudad ha amanecido con brillo en el aire y expectación en cada esquina, mientras en los camerinos se ultiman detalles y las plataformas esperan su momento para conquistar el escenario.

Tras la preselección de hace unas semanas, todo está preparado para que en la noche, desde las 21:00 horas, los doce finalistas lo den absolutamente todo: Drag Avalon, Drag Ego, Drag Sequins, Drag Vilanz, Drag Yshia Taisma, Drag Hefesto, Drag Ígnea, Drag Eiko, Drag Ácrux, Drag Shíky, Drag Vintash ,Drag La Tacones. Prometen fantasía sin límites, coreografías milimetradas y un espectáculo que, como cada año, aspira a dejar huella.

La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco

La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco

