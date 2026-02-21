La historia de La Tacones, ganadora de la Gala Drag Queen 2026: una vida entre el flamenco y romper fronteras

Cuatro años de constancia y toda una vida como drag han dado mucho más que frutos. La Tacones, campeona de la Gala Drag Queen 2026 en el 50 aniversario del Carnaval, se ha convertido oficialmente en parte de la historia de estas fiestas y de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo ha hecho con un número que guarda una fuerte conexión con su personalidad y manteniéndose fiel a su propia esencia: "De niño no era consciente, pero creo que desde antes de nacer quería ser drag. En la barriga de mi madre ya tenía unas plataformas puestas".

Menos de 24 horas después de ponerse la banda de ganador, todavía le cuesta procesar cómo se siente ante el honor de representar el arte drag en los carnavales de oro. Su apretada agenda no deja de llenarse, pero responde a sus deberes de reinona con seriedad, organización y compromiso.

Todo queda en familia drag

Sobre unas imponentes plataformas y detrás de un expresivo maquillaje se encuentra Kevin Doramas Jiménez Moreno, el artista nacido en la capital grancanaria que da vida a La Tacones. Drag de día y también de noche, se dedica al mundo del espectáculo en el Yumbo, donde comparte escenario con otros artistas como Ármek, el ganador del año pasado que le hizo entrega del cetro en una noche llena de emociones.

Con un buen taconeo y un vistoso vestuario, Kevin conquistó al jurado de Santa Catalina por partida doble: primero en la preselección, donde se llevó el premio al mejor diseño –realizado por Nancy Herníquez González–, y una segunda vez en la propia gala, lo que le llevó a ocupar el trono. Está especialmente contento por su diseñadora y amiga, que ya se ha marcado un triplete en la Gala Drag Queen: desde Elektra hasta La Tacones pasando por Ármek, sus diseños se han elevado lo más alto durante tres años seguidos.

Cumplir los sueños

El reinado de La Tacones estará lleno de palmas, zapateos y ropa de lunares, ya que no solo su número se inspira en lo gitano y lo flamenco, sino que esta cultura impregna todo su ser. "Tengo una conexión fuera de lo terrenal con las gitanas, el flamenco y el arte andaluz. Es algo que que me encanta y me llama muchísimo la atención. Me gustan hasta las gitanas que te dan romero en la calle", relata.

Su número también pretende ser una reivindicación de que "podemos cumplir nuestros sueños", entendiendo que "a lo mejor nacemos en un sitio y podemos aspirar a más". Lo escenificó con la representación de una mujer gitana que vende flores y verduras –a las que puso etiquetas con su precio real de mercado– que al final consigue hacerse flamenca y bailar con un vistoso traje.

Esencia drag y respeto cultural

Para llevar esta historia al escenario, Kevin tenía muy claro que debía abordar esta temática siendo "respetuoso y cuidadoso" con la cultura flamenca y gitana, de modo que no se hiriese su sensibilidad.

Durante la preparación del show, sirviéndose de la "esencia del drag de antes", no utilizó los nuevos recursos que se implementaron este año en la Gala Drag Queen. Por primera vez en la historia de esta cita, los aspirantes pudieron incorporar grandes pantallas led en sustitución o complemento de los decorados tradicionales.

Esto aportó una mejora muy vistosa para el espectáculo televisivo, si bien a Kevin no le hizo falta. De hecho, fue el único candidato que no las utilizó. "A lo mejor hay que seguir manteniendo el atrezzo de verdad para que las fantasías no pierdan magia", sugirió.

Elevar el drag canario

Como parte del premio de este año, partirá en una gira nacional con el aclamado espectáculo This is Drag. Comentó que su nuevo cometido es "intentar que el drag canario siga rompiendo fronteras" y "expandirlo a la Península" con el objetivo de "que sea mucho más conocido y no solo quedarnos en las ocho islas".

En cualquier caso, ahí trazó una barrera: "Que la gala no se convierta en una Eurovisión. Solo la tenemos nosotros y la magia que desprende no está en ningún otro lado. Lo más importante es que no se convierta en un plató de televisión porque, si llegamos a eso, vamos a hacer un show normal. Lo que nosotros hacemos aquí no se vive en ninguna otra parte del mundo".

Y es que para ejecutar un número de este alto calibre hace falta mucha preparación y un amplio equipo de trabajo. En su caso, llevan cerca de un año organizando todos los elementos de la fantasía que han culminado en "un resultado muy satisfactorio".