El cambio climático, la ciencia ficción o la música: las tres propuestas para la alegoría del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027

El Carnaval 2027 de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene tres posibles temáticas. El cambio climático, la ciencia ficción o la música son tres las propuestas para el año que viene que la ciudadanía podrá elegir mediante votación popular. El anuncio lo realizó este sábado el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, durante el cierre del Carnaval de Día celebrado en la Plaza de Canarias, en la trasera del parque Santa Catalina.

La elección de la alegoría se decidirá a través de un mensaje SMS gratuito al número 928 10 10 27. Para participar, los interesados deberán enviar la palabra CARNAVAL, seguida de un espacio, y una de las tres opciones: CAMBIO CLIMÁTICO, CIENCIA FICCIÓN o MÚSICA. El plazo para votar permanecerá abierto hasta las 12:00 horas del 1 de marzo.

Entre los números de teléfono de las personas que participen se sorteará un cheque regalo de 250 euros para Bazar Ani.

Anuncio antes del Entierro de la Sardina

La alegoría ganadora se dará a conocer antes del Entierro de la Sardina de la actual edición del Carnaval, ambientada en Las Vegas, al término del Carnaval de Día en Santa Catalina.

Según explicó Héctor Alemán, las tres propuestas son "atractivas y válidas" para una celebración que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Tres enfoques para la fiesta

El cambio climático se plantea como una temática vinculada a la actualidad y especialmente sensible en territorios insulares. El concejal señaló que el Carnaval, desde sus orígenes, también ejerce una función crítica, compatible con el arte, la sátira y el espectáculo.

La ciencia ficción, por su parte, abre la puerta a escenarios futuristas y universos imaginarios, en una propuesta orientada a la fantasía y a la creatividad intergeneracional.

La música completa las opciones como elemento central de la identidad del Carnaval. La propuesta pone el foco en el ritmo de los grupos, los escenarios y el carácter colectivo de una celebración donde la música actúa como punto de encuentro entre generaciones y culturas.

Hasta el 1 de marzo, la ciudadanía tendrá la última palabra para decidir qué temática marcará la edición de 2027 del Carnaval capitalino.