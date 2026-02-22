Divas por la corona, conciertos y la Gran Cabalgata: los actos de la última semana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria llega a su recta final, pero aún le queda una semana de fiesta antes de despedirse. Además de conciertos de artistas como Ozuna o Marc Anthony, el 50 aniversario de las carnestolendas todavía tiene fuerza y aliento para seguir trayendo diversión, eventos cargados de tradición y alguna que otra novedad.

Gala de la integración

Primero será el turno de la gala de la integración, una cita que se celebra desde el año 2009, donde los protagonistas absolutos son los usuarios de diferentes centros de atención a personas con discapacidad de toda Gran Canaria. Con mucho entusiasmo y emoción, llenarán el escenario de Santa Catalina con bailes y disfraces este 25 de febrero, a partir de las 19:00 horas, en las modalidades grupal, individual y por parejas.

Divas por la corona

Al día siguiente se estrenará un nuevo concurso que viene prometiendo risas, mucho brillo y puede que alguna que otra peluca voladora. Divas por la corona, una nueva apuesta por el transformismo, llevará al escenario del Carnaval una batalla de lipsync, que dará comienzo a las 21:00 horas, donde ocho aspirantes se batirán en duelo para coronar a la gran ganadora de la noche.

Un día lleno de conciertos

Una vez terminadas las galas de esta edición, el 27 de febrero será un día de calle. Con Carnaval de Día y Carnaval de Noche, la fiesta se apoderará de la ciudad con conciertos de diversos artistas locales, nacionales e internacionales que pondrán la nota musical para que miles de mascaritas disfruten una jornada de baile.

El escenario principal acogerá el ritmo y las voces de Imatolosa (de 15:00 a 16:00), Luck Ra (de 16:00 a 17:30), Ulises Acosta (de 17:30 a 18:00 y de 19:30 a 20:00), Emily Estefan (de 18:00 a 19:30) y, por último, Marc Anthony (de 20:00 a 22:00). A partir de entonces, entre las 23:00 y las 4:00 horas, la música se desplazará a otros tres puntos: la Plaza Manuel Becerra, la Plaza de La Luz y la calle Poeta Agustín Millares Sall.

La Gran Cabalgata

Tras unas horas de descanso, llegará uno de los momentos más esperados de los carnavales. La Gran Cabalgata se abrirá paso el 28 de febrero por las calles de Las Palmas de Gran Canaria en un recorrido de más de siete kilómetros que irá desde Manuel Becerra hasta San Telmo.

Con su amplio poder de convocatoria, se prevé que reunirá a más de 100.000 mascaritas en un desfile que dará comienzo a las 17:00 horas y que contará con la participación de coches engalanados, carrozas, batucadas, murgas, comparsas y las grandes protagonistas: la Reina, la Drag Queen y la Gran Dama.

Últimos conciertos

Quienes aún tengan ganas de marcha después de la cabalgata podrán empatar con una última Noche de Carnaval llena de música en directo en la Plaza Manuel Becerra, la Plaza de La Luz y la calle Poeta Agustín Millares Sall. Entre el amplio número de artistas que actuarán por la noche destaca el de Ozuna, cuyo concierto será de 0:00 a 2:00 horas.

El ocio diurno del primer día de marzo y último de Carnaval arrancará a las 13:00 horas con Viudas a la carrera, una divertida estampa donde lo primordial no es la competición, sino despedir las fiestas con alegría. Seguidamente habrá una última tarde de conciertos en la trasera del parque Santa Catalina que, entre bailes y risas, dará pie a la marcha de despedida.

Entierro de la Sardina

La cabalgata del Entierro de la Sardina irá desde el Club de Natación Metropole hasta el paseo de Las Canteras con una corte de viudas descaradas y plañideras escandalosas. Con lágrimas y trajes negros, dirán adiós a esta edición del Carnaval con la tradicional quema del pez, pero ya podrán empezar a prepararse para el año que viene.