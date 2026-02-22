Gáldar despide su carnaval más diverso y multitudinario

Miles de viudas y llorosas mascaritas decían adiós a Don Carnal este sábado por las calles del centro histórico de Gáldar en su tradicional Entierro de la Sardina, convertida en capitán pirata para esta ocasión y a bordo de un espectacular galeón de oscuras banderas. Se ponía así punto final a una edición muy especial que conmemoraba los 50 años de la recuperación del carnaval tras el franquismo y que se ha caracterizado por un enorme éxito de participación, la convivencia de ofertas diurnas y nocturnas para todos los públicos e interesantes iniciativas como el tardeo en las terrazas del casco histórico de la ciudad.

La comitiva de la Sardina, en la que no faltaron apenadas viudas vestidas de riguroso luto, obispos aplicando la extremaunción y piratas ataviados de negro de los pies a la cabeza partía desde el Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos en dirección a la Plaza de Santiago, entre llantos y dramáticos suspiros, al ritmo de la Banda Guayedra, la Banda Archipiélago y DJ Promaster.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, acompañado de la corporación municipal, era el encargado de la quema de la sardina ayudado por una de las pregoneras de este año, la "viuda del carnaval" Rita Ramírez.

"Con el tradicional Entierro de la Sardina, ponemos el broche de oro a un Carnaval de Gáldar 2026 que pasará a la historia por su magnitud y su diversidad," aseguraba el teniente de alcalde y Concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar Julio Mateo Castillo. "El balance es extraordinario puesto que hemos logrado afianzar un modelo de fiesta que respeta la tradición pero que mira al futuro. Hemos visto a Gáldar volcada en una propuesta plural e inclusiva donde ha habido espacio para todas las edades y todos los gustos. Ha sido una edición récord en participación, en ilusión y sobre todo en reivindicación.

"Los números y, más importante aún, el ambiente en la calle, nos dan la razón. La Cabalgata de este año ha batido récords históricos de asistencia, demostrando que es el corazón latente de nuestras fiestas. Iniciativas como el 'Tardeo' han sido todo un acierto, llenando el casco histórico y permitiendo que diferentes generaciones compartan espacios de convivencia en un ambiente festivo, al tiempo que se genera economía y oportunidades para nuestros negocios. El formato 'Carnaval +Joven' ha superado nuestras expectativas, atrayendo a un público que garantiza el relevo y la continuidad de la tradición carnavalera tan presente en la cultura galdense. Hemos demostrado que Gáldar sabe reinventarse sin perder su esencia."

El edil agradeció "el trabajo incansable de los colectivos, diseñadores, murgas, comparsas, cuerpos de seguridad, servicios y trabajadores municipales, así como el civismo demostrado por vecinos y visitantes, que han hecho posible que disfrutemos de unas fiestas seguras y ejemplares".

La noche concluía con el Mogollón de la Sardina en el escenario de la Plaza de Santiago con las orquestas La Línea y Furia Joven.

El Carnaval de Gáldar 2026 bajo el lema "Los piratas en busca del tesoro perdido" se ha celebrado del 6 al 21 de febrero organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar que dirige Julio Mateo Castillo.