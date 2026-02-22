Osmani García se suma al mensaje de seguridad vial en el Carnaval de Canarias 2026: “Cuida tu vida cuando regreses a casa”

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife de este 2026 ha vuelto a demostrar su capacidad de convocatoria y proyección internacional. Entre las figuras destacadas de esta edición ha brillado con luz propia el artista cubano Osmani García, uno de los exponentes más reconocidos de la música urbana latina, que acumula cerca de mil millones de reproducciones a lo largo de su trayectoria musical.

Pero más allá del espectáculo, la energía y el ritmo que ofreció sobre el escenario, el cantante quiso aprovechar su paso por Gran Canaria para lanzar un mensaje claro y directo: la importancia de la seguridad en los desplazamientos tras las fiestas, especialmente en un contexto de celebraciones multitudinarias como el Carnaval.

Un artista internacional comprometido con la prevención

Conocido por éxitos como “Taxi”, canción que ha sonado en pistas de baile de medio mundo, Osmani García no solo conectó con el público a través de sus temas más populares, sino también mediante un mensaje de concienciación.

Antes de concluir su gira y despedirse del archipiélago, el artista compartió unas palabras dirigidas a quienes disfrutan intensamente de las noches carnavaleras: “Recuerda cada vez que te vayas de fiesta, al regresar a casa, sacar la mano y gritar: ‘Cho, cho, se fue para el taxi’. Mucha bendición a toda la gente linda de Gran Canaria, he pasado un carnaval increíble. Así que ya saben, cuida tu vida, protege tu vida”.

La referencia a la icónica frase de su canción no fue casual. Utilizó uno de los versos más reconocibles de “Taxi” como herramienta para transmitir un mensaje práctico y cercano: optar por el transporte seguro al finalizar la noche.