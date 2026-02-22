Parapentistas sin viento, Barbies con sofocos y sirenas que pisan tierra firme: radiografía festiva del Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria jugó este sábado su mejor carta. No hizo falta cruzar el desierto de Nevada: bastó con llegar a Santa Catalina. El Carnaval de Día convirtió la capital en un casino a cielo abierto donde cada disfraz era una apuesta a todo o nada. El sol cayó a plomo como foco de espectáculo, la música marcó el ritmo sin pausa, pero sin prisa y la ciudad asumió su papel en esta versión canaria del Strip.

Una cita que es ya emblemática en la capital grancanaria con diez años de trayectoria, este año al estilo de ‘Las Vegas’ las fichas eran pelucas, mascaritas y sombreros en un casino donde no hubo ruletas ni máquinas tragaperras, sino mucho ingenio, humor y ganas de pasarlo bien. La única norma: no parecerse demasiado a uno mismo.

Entre el bullicio, comenzaron a aterrizar parapentistas despistados, muñecas reinventadas y criaturas de otro mundo que apostaban por la fantasía de una tarde sin complejos y sin medias tintas.

Carnaval de día de Las Palmas 2026 / José Carlos Guerra

Aterrizaje forzoso en Santa Catalina

No hace falta despegar cuando el viento alisio hace su magia. A media tarde, un grupo de catorce amigos parapentistas irrumpía ‘planeando’ sobre la multitud en Santa Catalina. Se presentaron como la tripulación Air Chupitos, la única aerolínea que no factura equipaje, pero sí resaca. El tripulante Josué cuenta que llevan todo el año ensayando el despegue, fieles a una tradición grupal con la que no se pierden ningún carnaval. Protagonistas indiscutibles, fueron el foco de atención en un viaje con destino a un colorido tenderete.

Los tripulantes de la avioneta 'Air Chupitos' aterrizan en el Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Del arrecife al carnaval

La Sirenita Ariel decidió abandonar el océano para no perderse la fiesta, porque el carnaval no se mira desde la orilla, simplemente se vive. Como caminar no es opción para su especie, encontró aliado en un pirata que la escoltó hasta Santa Catalina: mitad fantasía, mitad solución práctica. Sentada reluciente en un cofre lleno de monedas de oro marrón y ante la mirada de curiosos confiesa: «Año que saco el disfraz, año que triunfo». Y no es difícil de entender, porque en el carnaval todo es posible: solo hace falta imaginación.

La Sirenita Ariel escoltada por el Capitán Garfio en el Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Una visita interplanetaria

Llegados en una expedición interplanetaria desde Pandora, los Na’vi Gema y Javi visitaron por primera vez el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y no quedaron indiferentes ante el barullo de una ciudad sin complejos. Fuera del personaje, llegaron recientemente a Gran Canaria por trabajo desde Zaragoza y Alicante y no quisieron perderse el Carnaval de Día, como quien pisa otro planeta. Hay algo casi simbólico:llegan como dos visitantes y, en cuestión de minutos, se funden con la marea humana hasta convertirse en parte del paisaje.

Por la izquierda, los Na'vi Gema y Javi en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Todo limpito como loro

Llaman la atención allá por donde vayan: un grupo de nueve amigas decidió romper los esquemas del carnaval y jugar todo a una carta con su peculiar disfraz. Convertidas en fregonas, no pasaron desapercibidas entre la multitud, aunque algo tuvo que ver los pírganos que se alzaban sobre sus cabezas. Una de ellas, Beatriz, explica que es su primer carnaval juntas y que una idea que vieron en TikTok se convirtió en la excusa perfecta para compartir juntas. Sin embargo, no todo es lo que parece. Tal vez guarden un as bajo la manga para el final de la noche.

Un grupo de amigas disfrazadas de fregona en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Colágeno para la menopausia

Si alguien pensaba que Barbie ya lo había sido todo, se equivocaba. Con gesto exagerado, un bote de colágeno y abanico en mano, el matrimonio procedente de la capital grancanaria hizo de todo un icono generacional una puesta por el humor y la sátira con 'Barbie Menopáusica'. Una tradición carnavalera que viven desde pequeños, cada año buscan una idea que provoque risas y que, inevitablemente, atraiga la atención de los más noveleros. Porque si la muñeca ha sido astronauta, veterinaria y presidenta, también puede tener sofocos.