Los alcaldes de Santa Cruz y Las Palmas rechazan la protección BIC para los carnavales que pedirá el PP en el Parlamento

El Grupo Parlamentario Popular defenderá en el pleno de este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicitará la declaración de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y de la capital de La Palma como Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de Bien Inmaterial, según anunció su diputado Carlos Ester, presidente de los populares de Gran Canaria.

Pero tanto el alcalde santacrucero y también diputado por CC en la Cámara regional, José Manuel Bermúdez, como su homóloga de Las Palmas de Gran Canaria, la socialista Carolina Darias, se desmarcan de la propuesta de los populares.

El regidor santacrucero presentará una enmienda, que ya ha anunciado el PP que aceptará. Para Santa cruz, explica el regidor municipal, «la mejor fórmula no pasa por su declaración como BIC, sino por una herramienta específica de salvaguarda del patrimonio inmaterial».

Recuerda que el Ayuntamiento santacrucero aprobó por unanimidad crear una Cátedra del Carnaval para estudiar la mejor fórmula jurídica y cultural para preservarlo. Precisa que «en abril de 2024 el Grupo Nacionalista impulsó una iniciativa para proteger los elementos identitarios de nuestras fiestas más internacionales».

La fiesta, amenazada

«Jamás pensé que, tras más de 50 años de democracia, sería necesario acudir al Parlamento para proteger el Carnaval», advierte el alcalde de Santa Cruz, que asegura que «actualmente la fiesta ya no solo tiene críticos –algo que considera normal y sano– sino «intentos organizados de limitarla y hacerla inviable».

La propuesta que lidera el alcalde Bermúdez va en la misma dirección de los argumentos defendidos por el presidente del Cicop Francisco Aznar, que considera que la declaración BIC «no resulta adecuada para manifestaciones populares dinámicas».

Postura de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa socialista de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, explica que "los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria son una de las manifestaciones culturales y populares más importantes de la ciudad y por eso, hay que cuidarlos, mimarlos y protegerlos, siempre pensando en su esencia, en su carácter vivo y en su capacidad de adaptación a los tiempos".

"Deben ser los ayuntamientos concernidos, en coordinación con el Gobierno de Canarias, quienes busquen las fórmulas más adecuadas y flexibles para garantizar su conservación, su evolución y su sostenibilidad. No imponiendo una única vía de protección, sino analizando con rigor cuál es la que mejor se adapta a una fiesta viva y participativa como esta", añade Carolina Darias.

La regidora municipal recuerda que el Carnaval ya cuenta con el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial desde 2017, lo que supone un "aval claro a su valor identitario, cultural y social". "Por tanto, no partimos de una situación de desprotección, sino de un reconocimiento que permite trabajar en su cuidado sin necesidad de recurrir a figuras que podrían condicionar su desarrollo futuro".

"Todo este proceso debe hacerse, además, de la mano de los verdaderos protagonistas del Carnaval: los grupos, colectivos y personas que lo hacen posible cada año y que son su auténtica alma mater. Son ellos con quienes hay que dialogar, consensuar y decidir cómo cuidar y proteger el Carnaval, una fiesta profundamente participativa", reitera la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

El PSOE también presentará su enmienda

Patricia Hernández, concejala en Santa Cruz y diputada por el PSOE en el Parlamento de Canarias, confirma que su partido presentará una enmienda que permita proteger pero también avanzar y profundizar en ese patrimonio cultural. «Llevamos años ya presentando iniciativas todas aprobadas por unanimidad para ampliar la protección y difusión de nuestro Carnaval como patrimonio cultural, entre esas iniciativas la cátedra aprobada desde 2020 en pleno».

«¿Es necesaria acciones para proteger nuestro carnaval? Sin ninguna duda, si. ¿Hay que hacerlo de espaldas a los que hacen el Carnaval incluyendo los ayuntamientos, artesanos, diseñadores, grupos del carnaval y sin consensuar la fórmula más adecuada para esa protección? Sin duda, no. Presentaremos una enmienda que permita proteger pero también avanzar y profundizar en ese patrimonio cultural.

La PNL del diputado del PP por Gran Canaria está encaminada a reforzar los argumentos institucionales de la fiesta de Las Palmas frente a los continuos procedicimientos judiciales que la amenazan; de aprobarse con la enmienda de Bermúdez, el Carnaval de Las Palmas y Los Indianos serían BIC y el de Santa Cruz de Tenerife, no con el compromiso de impulsar medidas de protección para la capital chicharrera.